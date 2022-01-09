輕輕的我走了，正如我輕輕的來。前公民黨政客陳淑莊多次逃避監禁後銷聲匿迹，原來早在去年中已離港流竄台灣定居。據悉，她去年中與多名好友食「散水飯」後，撇下一直相依為命的老母離開香港飛往台灣居住，聲稱老母不願走，故託人在港照顧。

大家不善忘的話，她去年曾以照顧老母為由退出政壇，擺出孝女狀，如今擺完阿媽上枱後急急腳自己撇，遺下年邁母親自生自滅，筆者一點也不意外。畢竟「棄老移民」在黃絲界一直是「主流價值觀」，父母「阻手阻腳」當然不要阻住地球轉，後生仔有自己世界，哪管老母體弱多病，最緊要自己風流快活，更重要是逃避法律制裁。

儘管陳淑莊捨得拋棄老母，但捨不得放棄大律師頭銜，消息指她離港前想保留執業大律師資格，一直在「馬維騉大律師事務所」掛名，名字至今仍保留在香港大律師公會的名冊上。筆者對此同樣一點也不意外，畢竟自私自利、沽名釣譽向來是反對派的真面目，何況他們一直以「保留有用之軀」為貪生怕死、着草潛逃的遮羞布，揚言他朝一日必定捲土重來，到時再當藍血貴族有何不可？

公民黨作為反中亂港最力的政黨，聲勢一度超越民主黨，但黑暴過後遭清算者並不多，只有楊岳橋、譚文豪等傻仔笨人出手行先死先，骨幹如梁家傑至今刀槍不入，陳淑莊更先後以「生腦瘤」逃過佔中案，就連在旺角酒吧聚眾「開會」被控違反禁聚令，一樣獲法庭裁定罪名不成立，司法對其厚愛可見一斑。最怕移民台灣亦難逃共產黨管治，兩岸一旦統一，不知這些蛇蟲鼠蟻又往哪兒竄？當然，台灣只是跳板，他們最終目的地離不開英美，代理人「認祖歸宗」順理成章吧。