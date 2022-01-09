昨日提到筆者在牛年年初，循例用《易經》替香港運道求了一卦，占得大有卦變睽卦，但我不是玄學家，沒十分認真看待，只是瞄了一瞄，便隨手擱在一旁。及至日前，無意中檢出漢朝遺留下來，專門用以破解易卦的《焦氏易林》，依卦象對應書中文辭，卻發覺竟應驗得神乎其神。

我用上述兩卦正反對推，得出第一句是：「四亂不安，東西為恨，身止無功，不出國城，乃得完全，賴其生福。」意思大抵是指在新冠疫情之下，無論東方、西方都是紛亂不安，香港人只能在原地止步，不出城門，才能保得自身周全。到頭來，港人在牛年如何困守城中，是任何人都有切身經歷的事。

再將卦象反推，求得的一句也是十分神妙，辭曰：「狐狸雉兔，畏人逃去，分走竄匿，不知所處。」牛年香港的另一特色，是反對派的頭子，以至「黃絲」的輿論領袖紛紛出逃，他們在海外流竄，有的幾乎是無處容身。如果《易經》衍生出的爻辭，一定程度上可以代表天意的話，則老天爺對流亡反對派的評價似乎不高，將他們比喻為狐狸、野雞和兔子。這一票人平素以英雄豪傑自居，但看來《焦氏易林》，卻不作如是觀。

或許有讀者會問：《焦氏易林》真有這麼神準嗎？你會不會是尋我們開心，到農曆年尾了，就在書上找兩句能對應年運的文辭來糊弄我們呢？哈哈！那當然不會，況且玄學推算的結果，從來只宜當作茶餘飯後的談資，不必太認真。不過，為了客觀、公道起見，我決定破例，在虎年之前再替港運求一卦，並將《焦氏易林》的斷語刊出。待虎年結束，大家就可以一起驗證該書，是否真能這般靈驗了。