世界網壇「一哥」祖高域原擬出戰月中舉行的澳洲網球公開賽，一直對接種新冠疫苗持懷疑態度的他，獲澳網批出醫療豁免，不料卻遭澳洲拒絕入境，除引發大批祖氏支持者不滿外，塞爾維亞總統武契奇亦批評澳洲政府令「塞國國寶」受到不當對待，事件已升級成澳洲另一場外交風波。

據報道，祖高域不但被澳洲海關拒絕入境，更在機場被扣留了一晚，再送往拘留所，經歷了數小時的查問，並被告知他和他的團隊必須盡快離開澳洲，祖高域的父親形容兒子受到了「犯人般」的對待，祖氏一方已提出上訴，現時入住墨爾本隔離酒店等待聽證會結果。如此糟糕待遇，莫說網壇一哥，即便執波球僮也滿覺不是味兒。

表面看，要不是祖高域的團隊犯上了梅菲定律，錯誤申請了一款需要出示醫療證明的簽證，也不會有入境澳洲時撞閘，以及後來種種遭澳洲人大肆羞辱的後話，但澳洲總理莫里森就此事開腔指，所有入境旅客都要接種兩劑疫苗，規定就是規定，無人可凌駕，反凸顯袋鼠國人的豈有此理。

首先，上月對新冠呈陽性的祖高域一直拒絕透露是否已接種疫苗，按莫里森的說法即已不符合入境澳洲的條件了，根本就不用管其申請的是甚麼類型簽證。然而，早在祖高域獲澳網開綠燈，當時已有其他球手頗有微言，事件也成了國際熱話，莫里森既不發聲，亦不去叫下屬向全世界以正視聽，如今卻擺出一副大公無私的態度，狀甚滑稽。

消息指，有澳洲政府相關人員爆料指曾多次致函澳洲網協，指出6個月內感染新冠肺炎不是給予「醫療豁免」的依據。雖然莫里森曾被法國總統馬克龍直斥說謊，但姑且就當這宗爆料屬實，那麼澳洲政府的管治威信已足證糟糕至極。