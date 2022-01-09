差餉物業估價署早前公布，本港私樓樓價與租金持續回落，創下近7個月的新低，不同面積及地區的單位都同步下跌。隨着本港變種新冠病毒Omicron殺入社區，中港短期內都無望恢復通關，港股亦應聲下挫，進一步打擊樓市氣氛及睇樓量，原本預計可於新春過後出現的樓市小陽春九成泡湯。

除了疫情、通關和股市等相對短期的負面影響，還有多項中長期的外在及內在因素困擾着香港樓市。外圍因素之一是中美關係持續緊張，美國對中國以至香港的中資企業加緊打壓；其二是內地的監管調控政策，針對房地產及龍頭科企的整頓沒完沒了，恒大債務危機愈演愈烈，其他多家內房巨企亦風聲鶴唳，人人自危；其三是美國「收水」及加息潮似乎終於來真的，加上因全球航運受阻而引發的惡性通脹，令「息魔」加速重臨，影響買家的借貸及供款能力。

本港多項與樓市相關的內在因素也是相當負面，其一是移民潮加劇，一方面降低整體置業需求，另一方面令市面湧現大量「移民盤」；其二是隨着攬炒派退場，立法會拉布絕迹，預計各項覓地建屋計劃終可順利地推行，中長期的公私營房屋供應有望增加；其三是中央領導人三令五申要特區徹底解決住房問題，告別劏房、告別籠屋，除了政府和立法會，各大發展商也或多或少要作出配合。

受到上述各項內外負面因素夾擊，香港樓市前景又怎能看好？多間大行最近都發表報告，預測本港樓價會在今年回落，差別只是跌得有多急和多深。若果跌勢加劇，政府便應適時撤銷部分樓市辣招，讓樓市交投回復正常，便利真正有需要和能力的市民置業安居，同時方便有財政困難的業主套現應急。