上世紀60年代有一齣重影不衰的粵語片叫《豪門夜宴》，深刻揭露當時香港貧富懸殊、笑貧不笑娼、攀附權貴、趨炎附勢、見高拜見低踩，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的醜陋社會現象。影帝張瑛飾演一位為生活掙扎的「擦鞋仔」，為了討好富豪賞識，不惜傾家蕩產購買一個名貴大花瓶賀大富翁生日，一不小心跌倒攬着花瓶在宴會場變作滾地葫蘆，引得觀眾捧腹大笑，但笑中有淚。

不想日前香港也上演一場現代版的《豪門夜宴》，折射出21世紀社會腐敗和官場文化倒退，重富輕貧、追逐名利的上層社會，原來同香港底層社會是嚴重脫節，更真實暴露特區政府的防疫抗疫是「銀樣鑞槍頭」，裝腔作勢。上有政策，下有對策！官員講一套，做又另一套。正如坊間笑言，林鄭月娥嚴詞厲色先後怒斥國泰和徐英偉等高官，也掩蓋不了自詡的「滴水不漏」和「天羅地網」，內外防疫失敗甩漏，「已瀨到一褲都係」了。

特首林鄭月娥爭取早日通關，「通關」已於前日實現了。第5波疫情下，食肆、娛樂場所、個人服務、康樂、旅遊、大型活動統統都關了，業界一殼眼淚，滿城怒火，罵聲一浪更比一浪高。

政府不是嚴令禁聚嗎？政府不是第5波抗疫工作忙得不可開交嗎？為何十多名各層級的高官「如蟻附羶」去賀一個生日會？真是朱門酒肉臭而不厭！路有凍死骨而不見。難為民間底層社會老百姓卻叫天天不應、叫地地不聞，有官員關心嗎？

可能，洪為民先生作為人民代表有許多人民的聲音要面陳高官，不如請洪先生同公眾分享交流心得，反映了甚麼民間疾苦好嗎？兩位老牌影帝張瑛和吳楚帆在天驚嘆21世紀《豪門夜宴》青出於藍。