新年伊始，本以為「祥光隨歲轉，瑞靄和風」。殊不知，人算不如天算，「洪門宴」爆疫震驚全城，新一年壬寅虎年，特區時運都唔使問大仙咯，肯定衰到貼地！一個「洪門宴」，充分暴露特區政府管治之無能！

各位，一個名不見經傳嘅人大代表，喺疫情如此嚴峻下，生日會啫，又唔係百年大壽，竟然冠蓋雲集，賀壽賓客不乏政商界名流，出席嘅至今得知至少13名高官及20名議員，包括令行政長官「特別失望」嘅民政事務局局長徐英偉，還有警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏等。

「洪門宴」令出席嘅百多人全部須送竹篙灣檢疫中心隔離！「只准高官赴宴，不許百姓堂食」，睇吓本報拍攝到禁晚市堂食首日，有市民摸黑公園「開餐」扒飯，相對「洪門宴」脫罩攬女唱歌、碰杯調笑照片流出，你話市民冇怨氣就呃人啦！疫情下，政府收緊禁聚令，關閉15類處所，叫人少出街、市民禁晚市堂食，而一眾高官、議員卻冇做好榜樣！喺外國若然有公職人員出現類似事件，鮮有不引來輿論狂轟，甚至要引咎辭職！

新年流流，特區霉運當頭，各部門之首陸續入營隔離；林鄭震怒，要檢疫官員用其自身嘅假期檢疫，並特別指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權，仔細調查13名高官赴宴細節。老朽相信今趟啲高官唔可以只認衰，廢噏甚麼「加倍努力工作」就可以「過骨」！至於林鄭所謂「問責制不是去到我要為每一位同事個人決定和行為負上個人責任」，不過，如果連叫高官於防疫期間避免出席宴會，也咁多人當耳邊風，這「行政長官」豈非有名無實；唔通佢哋又「官到無求膽自大」？各位，落雨啫，未收柴喎！思之令人失笑。