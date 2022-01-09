第5波疫情來勢洶洶，政府全面收緊防疫措施。對於很多業界東主和從業員來說，本來新春是一個黃金檔期，但收緊防疫措施猶如晴天霹靂。原本期盼通關的市民，卻變成「閉關」，令社會充滿怨氣！筆者特別借用毛澤東1934年在江西瑞金的經典論述作標題，談一談香港的抗疫工作。

不少市民覺得，國泰航空因管理不善、不負責任的空勤人員違反隔離令，游走社區播毒，當然可恨；但政府把關不力，張弛無道，外防輸入破功，全民受害買單，也令人極度失望。這種失望沮喪的情緒，令市民對政府抗疫政策欠缺信心，有些人問，病毒在傍晚6時前後有差嗎？這些社交距離措施是有效還是擾民？加上抗疫疲勞，這些不滿情緒背後，說明政府在整個抗疫的過程中，沒有體現出「關心群眾生活，注意工作方法」的施政理念。

毛主席在《關心群眾生活 注意工作方法》指：「如果僅僅提出任務而不注意實行時候的工作方法，不反對官僚主義的工作方法而採取實際的具體的工作方法，不拋棄命令主義的工作方法而採取耐心說服的工作方法，那末，甚麼任務也是不能實現的」。

當前，香港在抗疫上最重要的任務就是外防輸入、內防擴散；市民最關心的就是就業和通關的問題。但政策的細節有照顧到嗎？之前的防疫抗疫基金，不少工友未能直接受惠，一樣被減薪放無薪假；防疫工作流於形式主義，畏首畏尾漏洞處處，總有些人獲得豁免檢疫，然後一次又一次成為病毒入侵的源頭。而內防擴散的關鍵是切斷傳播鏈，但應用程式「安心出行」，不只沒有實名登記，就連聯絡電話也沒有，追蹤病毒效果大打折扣，更出現要透過八達通和信用卡聯絡密切接觸者，這是何等的諷刺！

近日政府高官出席生日派對事件，雖未必有違規，但欠缺警覺性，觀感極差。政府若要說服市民理解配合各種防疫措施，官員必須要以身作則；其次就要讓市民大眾體會到配合政策的好處，不配合政策的種種不便，讓政府能盡快實施更全面、更健全的健康碼制度，我建議政府盡快實施健康綠碼制度，有綠碼的人士可出入特定場所，有條件放寬限制，沒有綠碼的人限制出入場所，而不是只會官腔說教。

另一方面，對這次疫情始作俑者必須嚴懲！據報道，這次事件禍源的國泰航空，不只是空服人員的個人問題，更出現公司在排班制度上，以「客機去，貨機返」惡意規避防疫安排。如報道屬實，國泰航空有着不可推卸的管理責任，絕不能道歉了事！政府不應投鼠忌器，必須嚴肅追究國泰航空的具體責任，協助受疫情影響的市民和業界，進行民事索償，然後針對性地支援受影響的行業，這樣或可挽回市民一點信心，之後就要雷厲風行實施全方位防疫措施，恢復正常生活和工作，盡早實現與內地通關，這才是體現關心群眾生活。