世界視線：亞洲小北約成形　澳洲擴軍靠美國

澳洲與日本日前簽署《互惠准入協定》，象徵兩國關係提升至準盟國，僅次於美日同盟。隨着亞洲版「小北約」逐漸成形，澳洲的戰略觸角由南半球延伸至北半球。美國期望澳洲協助鞏固島鏈防守，稍為分擔中國的壓力。惟澳洲現時軍力不足，為滿足美國要求，只能擴大軍隊規模及向對方增購武器。

根據協定，澳軍及日本自衞隊因共同訓練或救災等原因在對方國家暫時停留之際，可免除入境審查及隨行物品的關稅，並簡化關於攜帶武器和彈藥的手續，為兩國部隊擴大演習規模及增加次數，大開方便之門。同時，澳洲成為繼美國後，第二個獲日本自衞隊提供武器防護的國家。除了澳洲，日本亦與英國及法國磋商類似協定。

澳洲現役軍人只有5.8萬，人數遠遠不及鄰國印尼，與日本自衞隊現役25.5萬人規模亦相差甚遠。因此，澳洲國會早前敦促政府考慮擴充軍隊規模，並組建具備灰色作戰及不對稱作戰能力的部隊，明顯以中國為假想敵。軍隊人數增加後，武器的數量及威力亦相應提升，澳洲積極與美國合作，不但採購8艘核潛艇，而且購入52架黑鷹及海鷹直升機，強化水下及反潛作戰能力。此外，兩國亦共同研發高超音速巡航導彈。

值得一提的是，澳洲一面倒採購美國武器，繼撕毀與法國的常規潛艇合約後，更宣布提早10年棄用歐洲空中巴士公司設計的太攀蛇直升機。各種迹象預示澳洲軍備將趨向單一化，減輕後勤壓力；與同樣裝備大量美式裝備的日本自衞隊一同行動及演習時，雙方可保持武器互通。可以預見，澳洲會有更多的美國軍購計劃，美國亦會加快向其提供先進武器關鍵技術。

為了達成遠海封鎖目的，防止中國海軍進入太平洋，美國積極協助澳洲整軍經武，目的是以澳洲為離岸支撐點，如一字長蛇般縫合第二及第三島鏈。澳洲大幅度調整國防計劃，不惜放棄中國市場的巨大利益，為美國火中取栗。不過，澳洲並非傳統軍事強國，製造先進武器的技術基礎可能需一段時間才建立，加上武器不是立刻可交付，短期內未必足以建立抗衡中國的能力。