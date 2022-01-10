正論：病毒垂直散播　香港滿布橫禍

福無重至，禍不單行，連日來第5波疫情折騰香港，高官議員齊坐疫監，顯然是抗疫出現大漏洞，市民別以為沒有參加富豪派對就可以置身事外，幸免於難，病毒無孔不入，隨着源頭不明個案再次出現，人人自危，昨日驚爆大埔一座私人大廈出現傳播鏈，懷疑是喉管播毒，住戶足不出戶也會中招，這就是典型的飛來橫禍了。

位於大埔的美新大廈，一名外傭確診，少主及僱主送檢後亦證實染疫，大廈有同一坐向單位的住客於強制檢測期間驗出病毒，這是出現垂直傳播的徵兆。政府專家顧問袁國勇視察後，指該處可能出現煙囪效應，喉管中的暖空氣向上升，去到其中一單位的改裝廁所裏U型渠乾涸，導致空氣走入房間，令到住戶受到感染，原理和當年淘大花園沙士慘劇幾乎一模一樣，19年後，情景依然歷歷在目。

香港人的集體悲痛回憶，一幕又一幕翻版重現，去年4月屯門友愛邨愛暉樓3座09室單位爆垂直傳播，去年初藍田麗港城及鰂魚涌惠利大廈也是出現同樣處境，相信昨日出事大廈只是冰山一角，Omicron個案不少初期表面病徵輕微，即使中了招也出入自如，除非抽中檢測，很多人都不知道，因此更加防不勝防。

新冠病毒在大部分情況殺傷力都低於沙士，然而對全球的破壞力卻遠遠超過，未計人命傷亡，單是經濟重創，已經是世紀大災難，香港本來就已經走下坡，各行各業都不景氣，在超過兩年的疫潮下，更加陷於絕地，曾經一度放寬的社交距離措施，又因應第5波疫潮而收緊，上周五起食肆停止晚市堂食，美容院健身室等行業亦同病相憐，飲食界議員再一次發聲，指兩個星期生意額達到130億元，現在痛失50億元，有食肆預訂食材，損失將更慘重，希望當局盡快為業界發放津貼及資助。

其實疫情本來已經在香港緩和多月，本地沒有源頭不明個案多時，甚至開始討論通關。本來是大好時機，放寬多項禁令，讓業界做多些生意，積穀防饑，「好天收埋落雨柴」，政府遲遲未解除禁令，反而不斷強調疫情未停，只顧谷針，沒有考慮各行業的生死存亡，反而對國泰航空愛顧有加，高危群組的機組人員「客機去、貨機返」，這份偏愛最終換來機員全城播疫，埋單又是市民。

政府專家顧問梁卓偉指若再有源頭不明個案，須考慮需否進一步採取更多社交距離措施，失去農曆新年黃金檔期已經苦不堪言，再收窄經營到時百業「連鹽水也不能吊」，財金官員昨日表示，Omicron變種病毒在社區迅速傳播，肯定影響本港整體經濟。工會議員希望政府盡快推出直接支援打工仔的措施，但適逢財赤年代，庫房乾涸，只能嘆「長貧難顧」，最終小商戶自生自滅，大商家撤離的撤離。

身為香港人，近年實在沒幾天好日子過，就算未染新冠肺炎，生意及收入也大打折扣，政府抗疫失職，市民承受無妄之災，滿城橫禍，比甚麼垂直傳播更加可怕！