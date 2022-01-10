功夫茶：港府獨愛凌亂美　市民食塵遲早死

曾經嘅香港山明水秀、鳥語花香，市民忙裏偷閒，臉上都掛住笑容；如今嘅香港烏煙瘴氣、病毒橫行，人人頭戴口罩，依然流露出愁雲慘霧。嗱，烏煙瘴氣並唔係乜嘢暗喻，而係實況描寫，皆因最近就有環保團體發現，屯門、元朗、北區、東涌同大埔成為咗5大空氣污染嘅「重災區」，偏偏呢啲地區都位於港府未來重點發展嘅「北部都會區」同北大嶼山，所謂無巧不成書，港府施政規劃如此獨具「慧眼」，睇嚟港人逃得過肺炎，都逃不過矽肺，點都係輸！

港人家吓日日戴住口罩，可能唔太覺；之但係綠色力量按環保署喺全港15個地區嘅普通空氣質素監察站，所收集嘅空氣質素健康指數AQHI數據進行分析，發現5大空氣最污染嘅地區依次為屯門、元朗、北區、東涌同大埔，無一不是新市鎮，亦有啲曾經係市民心中嘅鄉郊地區。其中，屯門仲連續8年雄霸「高風險時數」地區嘅王座，全年「高風險時數」達到318小時，足足拋離第二位嘅元朗58小時，真真正正嘅「一騎絕塵」。喺社交平台上，唔少網友仲都調侃屯門人係騎牛返工，實際上，喺呢個空氣質素之下，強壯如牛都難生存。

原因無他嘅，港府成日話土地供應不足，近年嚟大力發展新界，偏偏又對東方傳媒機構貢獻嘅藍圖視而不見，隨隨便便就搵地起樓，欠缺長遠規劃同考慮。作為狀元嘅屯門區近年有多條主要幹線落成，南連赤鱲角同港珠澳大橋，向西直通深圳灣，北接元朗，東面仲有屯門公路直駁市區，交通四通八達，地價直線飆升；港府賣地梗係爽，可憐居民逼爆廠。屯門人口同樓宇密度愈嚟愈高，污染物積聚難散，空氣咪愈嚟愈差囉！港府仲要高呼「明日大嶼」，可想而知污染物只會愈嚟愈多，不如諗諗屯門居民先？

同樣慘情嘅仲有鄰近吐露港，被譽為風水寶地嘅大埔區；受港府嘅「北部都會區」策略影響，空氣污染問題亦有上升趨勢；甚至連過往被視為鄉郊嘅元朗同北區，一樣不能幸免。查實發展新界係大勢所趨，之不過港府無視東方建議嘅大片棕地，亦唔向日益式微嘅工業邨或工業區落手，反而喺各區市中心見縫插針，睇落去，商場連商場好似好繁榮，實則就密集如圍牆，抖啖大氣都難。環保團體仲預料「北部都會區」同北大嶼山未來將有約350萬市民居住，到時唔好話騎牛，連行步路都難。

港府對於城市長遠規劃發展欠缺深入考慮，並唔係咩新鮮事；之但係要批評當局短視呢，其實都唔準確！畢竟好多社會民生，環境污染、街道衞生等等，諸如此類嘅問題已經擺喺眼前，官員照樣無視。或許港府嘅廢官位位都係「藝術大師」，無論香港如何凌亂，佢哋依然當成美麗；不過，市民只係凡夫俗子唔識欣賞，港府都係把井然有序嘅香港，還番畀港人啦。