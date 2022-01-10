哈薩克斯坦的動亂，是壞事變好事。

一是動亂正轉向推翻政府、攻擊俄羅斯之際，俄國以集體安全條約組織名義，聯合出兵哈薩克斯坦，再不像2014年烏克蘭顏色革命時那樣猶豫失策。俄國出兵則哈薩克斯坦便有支持，維和部隊不用出動，政府便足以鎮壓叛亂。而維和部隊的進駐，可保證該國一段時間的安穩，讓政府清理動亂的起因，清洗政府和社會參與策動的人與組織，也可制訂長期綏靖的制度與政策。顏色革命之後，一如吉爾吉斯斯坦，美國不會甘心，還會伺機而動。俄羅斯與哈薩克斯坦政府會進一步加強集體安全條約組織的合作。

二是哈薩克斯坦現總統托卡耶夫可借機把原獨裁者納扎爾巴耶夫的勢力清除，首先是罷免他的國家安全委員會主席之職，拘捕其任國安委副主席的姪子。他與家族外逃，政治勢力可一掃而清，也讓現政府可以清理其家族對該國經濟的把持，整頓貪污舞弊，以順應民意。

三是動亂揭露了美國長期在哈薩克斯坦部署力量，暴動者可以容易獲得武器，攻入政府機關，包括原總統府、政府行政大樓，以及警局、電視台、機場等，必有內外勾結的引導。媒體亦報道暴動者不單止是普通民眾，還有訓練有素的武裝人士，從不同地區竄至阿拉木圖。在鎮壓動亂之後，政府可逐一收拾，追緝法究。一場顏色革命便暴露了美國的多年安排，美國是得不償失。

今次動亂用的是顏色革命的典型公式，但具體的手法、技術比過往有大發展，當中應也有吸取在香港斷截主要交通要衝的成功方法。在哈薩克斯坦這樣廣闊的沙漠國家，要各城市同時暴動，通訊聯絡組織安排要求更高。該國政府與俄羅斯在事後的總結研究，對今後應對會有大幫助。俄國媒體已有初步分析，將之與此前的顏色革命對比。美國混合戰爭方法，多從伊斯蘭教極端主義者的恐怖活動得到啟發以至取材。顏色革命二、三十年的發展也是不停總結，採用新的技術來推動。俄羅斯從混合戰爭到反恐，同樣地從美國處吸收經驗，有所取材，此所以白羅斯可成功鎮壓動亂。

塞爾維亞總統在評論哈薩克動亂時，除指外部勢力介入，更提到今年4月塞國總統選舉，美國大有可能以類似的動亂來搗亂。不單止塞爾維亞要有所警惕，全世界亦應警惕。美國已成全球動亂之源。