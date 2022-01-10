香港第5波新冠肺炎疫情下的「洪門宴」，事件愈鬧愈大，涉及13名特區管治高官和20名新當選的立法會議員，管治高官中有重要和要害部門的一把手——民政事務局局長徐英偉、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、財經事務及庫務局局長許正宇；也有擔任二把手的政制及內地事務局副局長胡健民、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，這些高官一度被送往竹篙灣檢疫中心隔離。

特首林鄭月娥十分生氣的向他們「問責」，同樣被送往竹篙灣檢疫中心隔離的立法會議員中，還有不少建制派的大將。林鄭月娥的處理手法和問責一度獲得掌聲，也引來強烈質疑——同樣「違規」招致第5波疫情的國泰航空及相關人員，為何只批評不追究？林鄭是不是在搞「雙標」？居心何在？

於是，這件事很快政治化，建制派有人發炮甚猛——要警惕境外勢力利用此事煽動民眾對政府不滿，對新形勢下管治團隊不滿；要警惕反中亂港殘餘勢力做文章，再煽起事端；要警惕有人撕裂新管治團隊，抹黑忠誠愛國愛港的官員和議員……

與此同時，建制派和社會上支持林鄭月娥處理手法的也很強烈，認為違規官員必須嚴肅處理，認為對中央忠誠與否不能光看怎麼說，更要看怎麼做，認為事件揭示出了某些人是否偽忠誠的問題。

這樣的政治爭執不會有結果，倒是讓人們再次見識了香港至今仍然非常政治化。這個問題，是1997年回歸後反中亂港勢力搞出來的，香港原本是地道的經濟城市，香港人自詡「經濟動物」，不關心政治，認為政治氾濫只會搞亂香港。

中央當年推出「一國兩制」、香港資本主義制度和生活方式50年不變，就是為了防止香港政治化，內鬥撕裂，損害安定繁榮。可惜香港很脆弱，從經濟城市到政治城市只隔一層紙，一捅就破，至今不愈。