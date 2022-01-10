香港新冠疫情反反覆覆，港府抗疫進退失據，以致有「通關魔咒」的說法，每當即將實現通關的時候，就會出現新一波疫情，通關屢屢好夢成空。這是宿命？還是巧合？或是人為造成？最近一波疫情是國泰機組人員違規引起，然後出現「望月樓群組」，再衍生「洪門宴群組」，從而一發不可收拾。事情演變至今，出席「洪門宴」的一眾港府高官成為眾矢之的，反而罪魁禍首的國泰機組人員被放過，他們姓甚名誰，公眾甚至一無所知，這不是很奇怪嗎？難道個別違規人士的私隱竟比全港市民的生命安全更重要？

高官出席宴會到底有沒有問題，有待進一步調查，但可以肯定的是，公眾對此事的觀感絕對是負面的，即使沒有違規，也難逃民意審判。港府亡羊補牢，一刀切收緊禁聚令，受影響的飲食業固然苦不堪言，急切盼望通關的市民也是怨聲載道，港府民望本來就不高，何堪再受折騰？林鄭月娥嚴厲斥責相關官員，明眼人都知道這是為了轉移視線，推卸本身抗疫無能的責任。

歸根究柢，香港之所以爆發第5波疫情，主要原因就是港府掛一漏萬，放任國泰機組人員到處播毒。少數人不負責任，拖累全港市民，所以嚴格來說，出席宴會的相關官員也是受害者。然而，林鄭只是對國泰表示「非常不滿」，然後就不了了之，可謂奇哉怪也。有人說港府對這家老牌英資公司情有獨鍾，確實沒有說錯。

最諷刺的是，許多人對接種疫苗一直反應冷淡甚至百般抹黑，但近日預約接種人數突然急增，以致接種中心大排長龍，與之前門堪羅雀恰成鮮明對比，當局不得不重開部分接種中心。很明顯，這除了與即將擴大疫苗氣泡有關，與第5波疫情來勢洶洶也不無關係，有些人就是喜歡臨急抱佛腳。實際上，如果不是因為確診的國泰空姐家人以及居於屯門的測量師沒有接種疫苗，病毒不至於迅速擴散，也不至於引發新一波疫情，可見自私自利的結果必然是害人害己。

事實早已證明，內地防疫措施比歐美國家有效得多，偏偏港府好的不學學壞的，某些專家更學洋人鼓吹「與病毒共存」，到底有何居心，不能不令人懷疑。顯而易見，「通關魔咒」並非巧合，而是人為造成，有些人就是希望兩地永遠隔絕，以達到攬炒目的。難道中央還能袖手旁觀？