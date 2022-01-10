第5波新冠疫情令全城風聲鶴唳，人人自危，網上再流傳久違的「竹篙灣攻略」，教路市民一旦不幸被送入檢疫中心隔離21日，應該帶備甚麼東西。但見需要的物資成串長，特別是提供的被不夠暖，需自行帶被；國泰飛機餐不夠熱，甚至要帶備無火翻熱工具，更要帶足夠21日替換的底衫褲，兩個大篋隨時也不夠裝。

經過震驚全城的「洪門宴」一役，高官又好，富豪又好，名流也罷，一律要坐疫監，相信他們必定百般滋味在心頭。以港府一貫「嫌貧愛富」的作風推斷，以防日後再有高官權貴需要坐疫監，將竹篙灣檢疫中心upgrade成五星級的家非常有迫切性。尤其有指檢疫中心除一樓以外，其餘樓層連電話也收不清，遑論提供WiFi，如此悠長假期簡直是非人生活。當務之急，第一要有免費WiFi供應，第二要每戶提供微波爐，第三要有專人洗衣乾衣服務。最好當然不要吃國泰飛機餐，還要有紅酒供應。

別以為這是狂想，實情是高官權貴有特權已是彰彰明甚，否則怎麼可能在疫情吃緊之際，一樣風流快活除罩攬女狂歡？甚至有傳部分官員知法犯法，不掃描「安心出行」。當市民行入街市買棵菜都要掃安心出行，黃店動輒得咎，那怕只有一名食客沒有掃碼，除了食客罰款5,000大元外，食店也要被罰停晚市兩星期，早就被黃絲坐實為玩針對。正因為當局做得太盡，現在一旦被揭發政府人員其身不正，不被大做文章才怪。

抗疫超過兩年，亂事一浪接一浪，不知伊於胡底，林鄭政府之無能有目共睹。今波疫情由政府放任國泰機組人員免檢播毒引爆，林鄭沒有追究，早前還將竹篙灣餐飲外判給國泰，我們的特首為何對這家英資公司如此厚愛？