新冠變種病毒Omicron侵入香港，市民又掀起打疫苗的熱潮，不少人卻納罕，如果要打第3針，究竟該選國產的科興，抑或德國製的復必泰？尤其是前兩劑是接種科興的人，據世界衞生組織建議，第3劑就應選西方出產的疫苗，因為中國製的科興及國藥疫苗，抗病毒的力度不足。香港醫療專家大多唯西方是尚，自然是跟世衞同一調調兒，認為不宜3針都選科興。

香港市民固然可以跟從世衞以至本土專家的意見，熱烈擁抱舶來品。不過，內地專家則認為最好3劑接種的，是同一品牌的疫苗，也就是說，如果有內地人前兩針是打國藥，專家建議他們第3針仍選國藥，甚至改打科興，亦是不宜。在新冠肺炎疫情下，中國是全世界染病死亡率最低的國家，成績表上的分數不會騙人，他們的專家如是說，要不要信，你大可自由作決定。

洋人老是說中國疫苗如何不濟，但本欄數周前就提出疑問，如今變種病毒奔襲全球，為甚麼疫情最嚴峻的地區是美國、英國、法國，而不是智利、土耳其和阿聯酋？後者的幾個國家，主要是接種中國的「劣質」疫苗嘛，新一波疫情，不是該由它們開始才對嗎？

筆者有一位好友，長期監察外國的新冠疫情，日前他傳來一則訊息，是比較接種西方疫苗的以色列，以及接種中國疫苗的阿聯酋，兩者抗疫成績孰優孰劣。兩國的人口同樣是900多萬，以色列累計確診個案140多萬宗，阿聯酋是70多萬宗，前者因染疫而死的人超過8,200個，後者是2,100多個。若是對比近日的染疫和死亡宗數，以國也是遠比阿國嚴重。

這是另一堆不會騙人的數字，未知道一直迷信西方疫苗的人士，又能有甚麼話說呢？