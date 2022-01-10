香港保護兒童會童樂居虐兒風暴續有令人心寒的發現，警方在翻查閉路電視片段後，發現再有8人涉及施虐，隨即作出拘捕行動，被捕職員至今累計14人，受虐兒童人數擴展至26人，涉及91次不同的虐兒事件，然而，這只是警方根據「頭幾日的部分片段」作出的行動而已。值得留意的是，被捕人士當中，有人在得悉警方進行調查後已先行離職，背後動機惹人懷疑。

而根據《侵害人身罪條例》（第212章），虐待兒童最高刑罰是監禁10年，當為數不少的反中亂港黑暴狂徒也相繼着草潛逃，躲避法律制裁，虐兒風暴中有沒有人作賊心虛，於是趕快拔營起寨，與警方鬥快？抑或有人離職只因良心發現，本來正計劃日內向警方自首，怎知警方先行一步而已？各位覺得呢？

有人指出，本地社工當中存在大量黃人，無論佔中抑或黑暴，皆不難找到社工參與的身影，黑暴一役，更有至少8名社工被定罪判囚。畢竟，黃人縱暴、煽暴、與暴力不割席，乃人所共知，黑暴團夥參與暴力傷人、刑事毀壞，蒙眼遮面「光明正大」地有膽做、沒膽認，亦是人所共見。若說有嗜暴黃人、黑暴混進了本地社會工作領域，並且以他們所屬陣營中的「暴力有時或可解決問題」來荼毒同業，結果很不幸地在照顧嬰幼兒服務的範疇裏，釀成一場恃惡凌弱、只識欺負手無寸鐵稚童的虐兒風暴，也並非危言聳聽。

警方指，童樂居虐兒案中最年幼者為1歲10個月，最年長的亦僅3歲8個月，由於年齡較小，難以準確說出被虐打的時間及經過。如此看來，難以從受虐兒童口中探知更多虐兒個案詳情，當務之急是必須盡快檢視所有閉路電視片段，將涉嫌虐兒者悉數繩之以法，杜絕有人可能搶先一步躲開法網。