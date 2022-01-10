本港防疫功虧一簣，Omicron由海外進入社區蔓延，做好本分的食肆和其他行業要為國泰機組人員違規行為埋單，市民無奈承受收緊防疫措施之苦。公眾本就一肚氣，近日發生的私人聚會爆疫事件，令眾多出席者包括部分官員議員要去檢疫中心隔離，事件值得大家深思。

公道地說，該私人聚會舉行時，政府並未收緊社交距離。不過，在防疫的重要關頭，從政者應有更高的警覺性，警惕疫情風險，避免不必要的聚會，而他們已表明願意承擔責任。特首亦表示，會調查出席官員有否違反紀律。事件發酵至今，公眾的防疫視線無可避免被轉移，筆者認為，在未有調查結果前，大家應將焦點放回如何盡快填補防疫漏洞，並追究管理不善的播疫禍首──國泰航空。

國泰涉及的問題有兩個，一是涉嫌走法律罅，據報國泰過往一段時間，曾容許機組人員「客機去貨機返」，回港後毋須在酒店強制檢疫，造成機組人員有機會播毒。二是不少貨機機組人員嚴重違反規定，家居醫學監察期間外出作不必要的活動，引致疫情在社區爆發。國泰在事後只是道歉、解僱相關人員，並不足以平息民憤，必須追究法律責任，國泰應公開交代如何堵塞漏洞。

政府外防輸入把關不力，去年11月九龍西出現機組人員感染個案，幸好沒有引致社區傳播，但已敲響防疫警鐘，筆者當時已提出必須馬上收緊豁免檢疫安排，奈何港府當斷不斷，心存僥倖，沒有採取任何嚴厲補救措施，直至出現第5波才收緊。

現時貨機機組人員在返港後須入住指定檢疫酒店7天，有關安排仍是半桶水式防疫。他們屬高危群組，較穩妥的做法是收緊至14天隔離才可進入社區。漏洞一日不補，香港永陷停停開開的悲慘輪迴。