1月3日，新一屆立法會議員宣誓就任，本以為就此揭開香港由亂及治及興的新時代和新篇章，豈料卻被第5波疫情大水沖倒龍王廟。國泰禍、「洪門宴」，3條傳播鏈導致逾千人隔離，官員、議員、人大代表、名流同坐疫監，全港多廈通宵封閉檢疫。國泰空姐數代傳疫，至本文截稿時仍未完全找到社區隱形傳播鏈及所有傳播源頭。

變種病毒Omicron傳播力度較之前的變種病毒Delta強數倍，令香港社區出現大爆發，與其說是天災，不如說是人禍，是政府防疫倒退、鬆懈不力和全民防疫意識戒備鬆弛之禍。這禍或遲或早總會發生，不過此役罪魁是國泰，「洪門宴」推而廣之，官員、議員、名流齊齊強檢。

林鄭政府雙重標準下，英資國泰在兩年疫情中早享特權近300億元救命，卻用停飛貨機7天對抗威脅檢疫管制措施。遠的不多說了，涉讓客機空少空姐偷龍轉鳳乘貨機回港播疫，是否國泰自行解僱兩名違規僱員便了事？林鄭訓斥幾句便不了了之？林鄭政府執法疏漏之責絕不能卸。市民要問，為甚麼機組人員檢疫可以大細超？哪些主管官員要問責？

香港政府驕傲自大，不學澳門死守嚴防，林鄭剛愎自用，不強制全民接種防疫，「安心出行」無追查功效，進入超市不必像進入公眾街市要掃碼，防疫措施漏洞百出，雙重標準，檢疫豁免欠透明度等，不都是林鄭領導的失職嗎？

與「洪門宴」同期，有土木工程的衙門為「擦鞋」官員高陞，數十官員相約遊艇舉行祝賀派對，說明林鄭領導的官僚系統，早存在防疫意識全線崩潰。精神崩壞，必然導致行動上的抗疫無能。

「洪門宴」不能一句道歉了事，請相關人士反省所作所為是否有負國家和人民的期望？