變種病毒Omicron持續肆虐全球，澳洲日前單日確診破10萬大關；當然，比起美國動輒數十萬甚至過百萬宗確診，算係「小兒科」！事實上，本港第5波新冠疫情蔓延，尤其免檢疫國泰女機艙服務員引發嘅傳播鏈未切斷，加上感染源頭不明嘅理貨員屬「關鍵」，據專家指出，若無法找出感染源頭，意味社區有其他隱形傳播鏈，屆時就應該考慮停課！

喺如此嚴峻嘅疫情下，政府果斷出招收緊防疫措施，禁晚上6點後堂食，酒吧、美容院、健身室等15類表列處所要關閉，呼籲市民少出街。然而，日前卻爆出雲集高官、議員、名流嘅「洪門宴」爆疫，如此寬己嚴人，難怪各界對此極表不滿。本報跟進發現，當日參加者最少有3方面有違規疑雲，包括漠視禁聚令，賓客喺餐廳內涉四處游走，不遵守座位限制；唔少人涉違反口罩令，除口罩高歌；亦有賓客疑未有掃「安心出行」二維碼。有學者批評抗疫官員其身不正失信於民，應要嚴懲。亦有律師批評涉事官員必須負責，並受到應得處分，譬如停職或扣薪「問責」，否則問責制度豈非形同虛設？

民無信不立，睇吓政府施政，唔少民生政策，好似公屋，市民上樓一味延遲，失信於民，彰彰明甚，其餘醫療、安老政策等亦然！高官「問責」，一味得個「噏」字，衰咗，「道歉」講咗就算，虛應故事，字眼略改，上次「加倍謹慎」，今趟又衰咗就「加倍警惕」，再賴嘢咪「極度審慎」咯！再犯，可以用「步步為營」、「小心翼翼」等，講得嚟夠鐘收工，哈哈哈，又得咗！

古人說，治心治身，理不必太多，知不可太雜，切身日日用得着的，不過一二句，所謂守約也。港官失信於民，若不問責，「良政善治」可以休矣！