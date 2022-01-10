新年之際全球疫情嚴峻，一場原本開心喜慶的生日宴會，卻因一宗沒有直接關連的病例，以及一宗「假陽性」個案，而弄得灰頭土臉，甚至形成一波橫掃官政商界的「完美風暴」。今次事件既顯露疫情發展的多變性和突襲性，更反映當局在危機管理方面存在「五不足」。

由於早前香港在外防輸入、內防擴散的防疫工作比較紮實，疫情保持平穩，接連化解社區爆發的威脅，大家都開心消費，歡度聖誕和新年假期，靜待與內地恢復「通關」，但Omicron變種病毒株已流入社區並燃引多個「火頭」，政府雖已緊急收緊防疫措施，卻仍未及阻截宴會風波的大爆發，更因事涉13名高官和20名議員，瞬間被逆向轉化為衝擊防疫和管治威信的政治危機。

其實，疫情管理、政治危機都是對政府管治能力和對從政者議政能力的考驗，務須細研慎思，加以完善。第一，抗疫離不開政府的超前部署，主動籌謀，但無論是疫情擴散還是宴會風波被激化，即使事態嚴重且牽連甚廣，當局始終窒礙被動，反映整體防疫和危機管控工作缺乏足夠的預警和應變能力。這是一場政治危機，關鍵因素不在藥物醫療，而是提升相關行政管理、行動和領導的職能質量。

第二，實現良政善治，先要樹立良好政風，強化管治政策，整頓管治隊伍。新冠疫情自爆發以來，香港在防疫控疫方面持續出現種種不同的政策或執法漏洞。今次危機正是始於豁免檢疫機組人員違規外出，而國泰高層又管束不力；至於涉事官員的法律和行政責任，則有待政府制訂一套標準行為準則，列明需要避免或留意的事項，以及相關權責，一切有法可依，而且是預早攤在陽光下，防堵不必要的爭議或將公共衞生事件政治化。

第三，在宴會風波中，公眾將事件與禁晚市堂食規定相混淆，並作出「只管高官出席生日派對，不准市民堂食」的批評，更對出席的立法會議員進行指畫，但這一切都是依法無據，立論亦有偏差，對當事人並不公道。可惜，當局的危機管理，既未能及時「拆彈」，作出充分的澄清說明，反而着重追查究責，進一步坐實質疑，隨時會加劇這場「公關災難」。

第四，對於防治疫情，政治上的決策制訂和措施宣示都容易，但要得到貫徹落實，除了要有執行力，還要社會各界理性互信，只不過打從疫情襲港開始，社會上就疫情管控和其他的特區管治，就持續出現「軟對抗」動作，蓄意阻撓疫情管控和政治危機防治的工作，這兩個死結不解，危機將難根治。

第五，制度完善固然重要，社會觀感和政治觸覺亦是關鍵。雖然在疫情期間出席社交應酬，合法合理，但在敏感時刻不懂應變，事件曝光後亦不懂應對，以致招惹質疑，令其公眾形象受損，不能埋怨，只能自責。