世界視線：北韓射導彈開年　施壓美韓啟談判

繼去年9月底後，北韓於新年伊始宣稱再次成功試射高超音速導彈，為鄰國及美國送上開年驚喜。肆虐全球的新冠疫情已踏入第3個年頭，北韓一直封鎖邊境，令疲弱不堪的經濟雪上加霜，領袖金正恩對此心知肚明。雖然他急不及待重啟與美國及南韓的談判，但不會輕易表露心聲，反而以試射導彈向美韓施壓，引導對方提出談判要求後討價還價，營造和平氣氛後接收救援物資，解燃眉之急。

北韓雖然資訊封閉，但可從金正恩去年除夕的演講中得知端倪。勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議一連召開5天，金正恩在最後一日發表來年展望演說，重點放在糧食安全與國家發展，更指北韓面臨「重要的存亡奮戰」。罕見的是，金正恩沒有提及核武，對美韓關係亦一筆帶過，沒有着墨太多。

言猶在耳之際，北韓隨即向東部海域發射高超音速導彈。金正恩表面上對美韓關係不甚重視，但言詞只是煙幕，相反透過試射導彈試探對方真實反應，擺出一副待價而沽的姿態。與金正恩多次碰面的南韓總統文在寅更是心領神會，有默契地呼籲兩韓積累互信，強調恢復對話將為雙方經濟合作奠下基礎。

文在寅的言論切中要害，說中金正恩的心坎，但美國沒有太大反應。有別於特朗普，現任美國總統拜登在政壇打滾多年，對金正恩的盤算相信一清二楚。拜登上任之初明言修訂對朝政策，在孤注一擲及亦步亦趨之間尋找平衡，但至今一直因缺乏談判機會而無法展示。惟拜登深知一旦主動找上北韓，勢令美方在談判中陷於被動，只好裝作視而不見。

如無意外，金正恩將在北韓終身執政，但文在寅及拜登終有一天卸任，特別是文在寅的任期已進入倒數。目前文在寅所屬執政黨候選人在大選民調暫時領先，文在寅亦希望未了的《韓戰終戰宣言》在新政府成立後畫上完美句號。對金正恩而言，三八線以南一個不帶敵意的政權，是樂於為美朝談判穿針引線甚至提供援助。隨着南韓大選臨近，假如北韓發射導彈次數太頻密，將等同替執政黨的政敵拉票，相信深明此道的金正恩會靜觀其變。