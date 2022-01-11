正論：隔離營爆滿之患　減疫監更難把關

第5波新冠肺炎疫情在港爆炸，確診無日無之，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，昨日又新增24宗確診個案，19宗個案帶變種病毒，若涉及Omicron個案，其密切接觸者須強制入住檢疫中心21日，因為人數源源不絕，竹篙灣檢疫中心開始有人滿之患，政府沒有前瞻，亦後知後覺，結果要縮短疫監來應付，本末倒置也。

當局昨日聲稱因為感染Omicron的潛伏期較短，本地個案密切接觸者強制檢疫日數由21日改成14日，之後自我監測7日，期間可以外出，第19日到社區中心做檢測。官員亦承認縮減疫監，其中一個原因是入住檢疫中心的人數急增。竹篙灣檢疫中心的3,000多個單位中，大部分正在使用，維修或消毒，只剩下數百個單位可入住，相信很快便會完全爆滿，雖然還有3間酒店可提供，但房間也十分緊張，杯水車薪，根本不能滿足強制檢疫的持續要求。

自我監測，比起酒店隔離更不如，第5波疫情爆發，就是因為容許國泰機組人員在家進行醫學監察，可是去年底兩名國泰空少抵港後，違規外出聚餐，其中一名44歲空少又與家人到又一城望月樓吃飯，把病毒傳染同場食客，製造「望月樓群組」，這個傳播鏈害得全港雞毛鴨血，另外一名28歲國泰空姐在北角家居檢疫期間，傳染了家人。把病毒帶入社區，受影響包括轟動一時的「洪門宴」，形成一場政治危機。機員尚有接受過訓練也如此犯例，其他普通人更難預期會百分百遵守規矩。

不少專家已經預視自我監測的危機，建議改為14日加7日酒店檢疫，因為申請成為檢疫酒店，空氣流通、對外抽風和防感染控制等有嚴格要求，酒店亦設有閉路電視，可以監察走廊等位置，當局會每天派人巡查，檢視酒店有沒有達到相關要求。自我監測完全是「無王管」，家中空氣循環也未必安全，假如像日前大埔美新大廈造成垂直傳播，那就靠害街坊了。香港政府又不會派員調查自我監測人士，放縱本身就是一種誘惑，尤其是社會普遍出現抗疫疲勞，要一般人百分百自律遵守禁令，那就未免太樂觀太天真了。

不少人知法犯法，明知故犯，錯而不改，屢錯屢犯，例如第5波疫情元兇國泰航空，日前在培訓時又公然違規，無佩戴好口罩，又來集體大合照，好像視法規如無物，把變種病毒Omicron當作尋常事，這種輕視態度，和政府煞有介事的姿態，實在強烈對比。

究竟Omicron的殺傷力有否被誇大，當局應該將本地醫學數據公開，例如出現重症的百分率，平均住院日數，好讓公眾可以參考，以觀察現行的抗疫措施及禁令，是否殺雞用牛刀，連無辜的商戶及平民也一併摧毀，現時資訊實在太多太混亂，不同專家有不同意見，此一時彼一時，有時前後矛盾，市民實在無所適從。

港府繼續狠招谷針，傳所有公務員需在下月16日前接種新冠疫苗，否則不能上班。加上早已公布下月實行的疫苗氣泡，未打針連堂食也不可，對於不少人來說，處處都是禁區，剝削人身自由，等於坐另類疫監。樊籠久未脫，只緣身在香江中。