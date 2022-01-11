功夫茶：虐待兒童必須告　天理循環避唔到

每個人出生時，都係一張白紙；只有通過唔同嘅經歷、教育逐漸染色，先會變成多姿多采嘅大人。不過，並唔係每位小朋友都咁幸運，能得到家人愛錫，健康快樂地成長。小朋友作為香港未來嘅主人翁，社會有責任保護不幸嘅兒童。偏偏香港保護兒童會轄下「童樂居」竟然有多名職員涉嫌虐待幼兒，且人數愈揭愈多；尋日再有8名女職員被控，可謂是「天理循環，報應不爽」。欺凌弱小者違天悖理，不過喺人間，有罪與否始終要靠法律定斷，也由法律制裁。

《東方日報》早前獨家報道旺角「童樂居」有職員涉以陰險毒辣嘅招數，包括摑臉、篤眼、扯髮，摔地等方式虐待幼兒之後，引起全港轟動。港人起初仲以為係單一事件，個別職員嘅歹毒行為，但隨住警方深入調查，涉案職員人數愈查就愈多；更令人擔憂嘅係，此次最年輕嘅被告只有24歲；須知道，24歲都只係剛剛大學畢業冇耐，姑勿論有冇愛心，會唔會有壓力、情緒之類嘅問題，試問作為職場新人，喺新嘅工作環境內必定小心翼翼、戰戰兢兢，邊會有勇氣夠膽粗暴對待小朋友呢？

不過，當睇番其餘被告嘅年齡分布，似乎不難解答！其餘7名被告嘅年齡分別為25歲、28歲、33歲、45歲、49歲、55歲同63歲，假設每10年為一代更替，相當於「童樂居」每一代都有職員涉案，無論係剛剛投身職場，定係即將退休。可想而知，喺「童樂居」入面，好可能已經有一種不良風氣悄悄蔓延，甚至係「薪火相傳」，一代傳一代。後輩見到前輩粗粗魯魯，依然可以做到退休，自然係有樣學樣，有恃無恐，將課堂上學到嘅「仁、義、禮、智、信」統統拋諸腦後啦。

住喺「童樂居」嘅小朋友大多背景坎坷，唔係棄嬰、孤兒，就來自破碎家庭，真真正正嘅孤苦無依；社會福利署同香港保護兒童會既然承擔照顧之責，更應該給予呢班小朋友無限關懷，偏偏兩者都不聞不問，甚至對轄下有失察之嫌，直至有市民舉報並威脅報警，先至如夢初醒。犯錯在前，倘若香港保護兒童會家吓依然唔提高警覺，嚟一次刮骨療毒，斬斷不良風氣，恐怕悲劇只會不斷重現，更多小朋友無辜受害。

講番嗰8名被告，多得喺控方唔反對嘅情況下，獲法庭批准有條件保釋，意味着唔使喺監倉過年；相較於一啲返工飲茶都被送去竹篙灣嘅無辜港人嚟講，一眾被告都算相當幸運。之不過，佢哋嘅幸運會唔會造成其他兒童嘅不幸，目前尚不得而知。當然，有罪與否係由法庭判決，但既然有嫌疑，意味着佢哋喺事件中或多或少都有問題，希望佢哋可把握來之不易嘅機會，三省其身；畢竟香港依家經已撞邪咁款，唔需要任何人繼續製造不幸。