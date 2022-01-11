產評：世紀爆泡在倒數　抗美攬炒靠協作

全球通脹升溫，美國的物價升勢尤其厲害，今年聯儲局啟動貨幣政策正常化已沒懸念，且加息的步伐與幅度很可能比市場原先估計更早更烈，意味這場世紀資產泡沫爆破的時間已開始倒數。環球金融市場「山雨欲來」，能否平穩過渡退市，本得靠世界兩強的中、美攜手合作，領導全球理順國際供應鏈，避免通脹失控，支持經濟持續復甦，盡量減低市場震盪。偏偏美國拜登政府堅持走「分裂」路線，推動與華脫鈎，只怕傾巢之下，全球大鑊！

市場對美國加息的預期提前，導致美國債券孳息率躍升。元月以來，美股波動擴大，科技股予人高處不勝寒之感，《狼來了》故事似快要上演。

事實上，美國通脹飆至近40年新高，而且近月全球Omicron變種病毒肆虐，對全球供需造成打擊，尤其是中國的經濟增長明顯放緩，勢必對國際供應鏈緊張和全球復甦帶來負面影響。從全球大型車企都打定輸數，估計今年車用晶片會繼續短缺，航運商亦預計今年運費繼續易升難跌，皆意味眼前的通脹升溫之勢尚未見頂。

為免通脹失控，聯儲局別無他法，只有提早啟動收緊貨幣政策。各大投行紛預計，今年該局加息的次數和幅度都會比預期早且強，「縮表」時間表推前。貨幣供應由鬆轉緊，融資成本看漲，實不利投機活動。炒味甚濃的虛擬貨幣近期乍現「退水潮」，正是聰明錢率先採取避險行動之下的現象，相信美股尤其是估值昂貴的科技股，亦再難抗衡「地心吸力」，將掉頭向下。

過去兩年，市場流動性充裕，每當美股調整，資金湧往中國及新興市場炒作；當中國與新興市場調整，資金又流到美國炒作，翹翹板互相補位，支持着全球經濟的發展。可是市場流動性即將收緊，平錢充斥支持炒作的「好日子」不再，成本看漲，搵錢將變得愈來愈艱難，殭屍企業難再依靠債冚債吊命，外債包袱沉重的新興市場更面對資本外流及外匯貶值的威脅。

本來，合共佔全球經濟總值逾四成的世界兩強——中國與美國，若能攜手合作制訂退市路線圖，梳理國際供應鏈，緩減通脹壓力，就有助減低全球央行退市的衝擊，支持疫後經濟復甦。

可惜美國堅持遏華，對中企的制裁有增無減，兩國首階段貿易協議本月中到期，至今未見復談進展，可見拜登政府是寧願讓「全球攬炒」，都要以保霸權為先，沒半點意願與中國協作，共同解決全球危機。

扶大廈之將傾，挽狂瀾於既倒。中國主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）本月已生效，也許能為包括中國在內共15個成員國，提供一條「反對攬炒」的途徑。在這個背景之下，《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）亦不見得有拒中國於門外的理由。對中國，眼前是一場危機，還是一個機會，得沉着應戰，領全球向美霸攬炒說不！