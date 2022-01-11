變種病毒Omicron來勢洶洶，傳染能力大。但現時所說重症率不高，言之過早，且只是指接種了疫苗者。接種疫苗者感染後可能無病徵，容易不察覺成為社區裏的傳播者。一方面，接種疫苗的比例在香港不到70%，長者與青少年兒童更低，便成為社區傳播的最大風險。另一方面，即使接種疫苗亦不能防止被感染，世界衞生組織已宣示接種疫苗不能免感染，只是防重症和病死機會。

Omicron在香港已滲透入社區，今後幾天相信源頭不明病例會陸續出現。即使今次僥倖，情況足以顯示出變種病毒滲入的能力是多麼大。對照內地，防疫工作比香港更為嚴厲，還出現眾多漏網之魚，主因在於病毒不限於人與人接觸的傳播，有經空氣傳播，也有從進口和運輸的物品傳播。內地可以清零，海外疫情惡化，入侵壓力巨大，難以防備，內地的政策是嚴守輸入之外，有確診出現，便全力測檢，務求把社區傳播的源頭找出消滅，以清零作目標來處理任何地區的病情爆發。

香港一直抗拒採用內地有效措施，此中包含了濃厚的政治偏見。特區政府的工作雖然在中央壓力之下，不敢採歐美的與疫共存錯誤政策，但仍然是守不嚴，追不緊，清零無力。縱使社會都盡力遵守防疫規矩，除了個別人犯規，如國泰前職員，反映的也是政府不當，監察不力。香港防疫可以比歐美國家優勝，但依這兩年的政策表現，還是政府用力不足，政治偏見帶來的怠慢太嚴重，致社會經濟民生大受打擊。不是不可改，只是特區政府在林鄭月娥把持下，不願意改。

當前急需執行的，是輸入不設豁免漏洞外，社區之內全面推動接種疫苗。不要說科興不好、復必泰好的偽科學謊言，盡量通過政府法律強制，企業（特別是學校、零售機構）執行全民接種疫苗，提供各種方便，且需普遍打第3針加強劑，以至第4針。其次是實施健康碼，採用內地系統，一是可追溯行蹤，二是與內地制度脗合，伺機推出與內地連接的局部通關。「安心出行」已證明沒用，為甚麼要浪費地搞一套最終還要與內地接軌的港版健康碼呢？再次請求中央政府協助在港進行全民測檢，連續幾次，使社區清零。

當前已出現Delta與Omicron的混合變種。全球防疫治疫速度趕不上病毒變異，香港不能不嚴加防治，擺脫現時政府的疏漏，與內地一起為香港克服疫病而戰。