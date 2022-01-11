香港回歸後由治而亂的一大原因，是某些媒體肆無忌憚的反共反中國，充當反中亂港勢力的幫兇，有的直情是反中亂港勢力經營的政治工具，有組織、有預謀的製造假新聞，然後又以假新聞大發評論，煽動反共反華。而反對派通過選舉等方式進入立法會，攬炒議會、攬炒政府管治和施政，企圖一舉全面奪權。

毛主席說過，要推翻一個政權，總是要先做輿論工作、總是要先從意識形態入手。香港的反中亂港勢力，在奪權鬥爭中是深諳這一套的，因此他們營運的媒體，本質上不是甚麼新聞機構，而是政治鬥爭工具。然而，他們通常會打着「新聞自由」、「言論自由」的旗號掩飾其「奪取政權」、「顛覆政權」的目的。不過，他們這樣做就一定會觸犯有關刑事條例，任何國家和地區都會有這類刑事條例。

港英時代的相關刑事法律，同樣會對威脅殖民統治、港英政權的「新聞自由」、「言論自由」繩之以法，絕不含糊。回歸後，保留了港英時代的這些法律，用之於維護香港特區政府的安全，這次警方抓捕《立場新聞》多名高層，用的就是港英時代的相關刑事條例——「串謀發布煽動刊物罪」。除此之外，現已制訂的《港區國安法》中也有相關條例，可以採取行動。

其實，20多年來，我們見到的各式反中亂港媒體，尤其是黎智英經營的壹傳媒、《蘋果日報》發表的試圖「煽動」顛覆國家政權、「一國兩制」的文章連篇累牘，其惡毒、兇狂程度遠超《立場新聞》的文章。《蘋果日報》的社論主筆現已被控告違反《港區國安法》，與一眾壹傳媒、毒果報高層被抓捕，等待判刑。黎智英的「兩大筆桿子」見勢不妙，一個逃往英國，一個逃往台灣。而曾經在《蘋果日報》發表「煽動」文章、大出過一陣子風頭的練乙錚，正被警方通緝。須知道，以文亂政犯法者，「新聞自由」、「言論自由」的擋箭牌是救不了他們的。