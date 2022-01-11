香港爆發第5波新冠疫情而鬧得人心惶惶，其實相對於歐美國家的狼狽相，香港只是小兒科，不必太過驚慌，更不要自亂陣腳。迄今為止，美國累積確診病例已達6,0111萬，死亡人數逼近86萬，但政客和媒體對這些數字顯然已經麻木。白宮發言人堅稱疫情沒有失控，美國媒體更開始討論如何「與病毒達成新的共存」。也就是說，他們之前提倡的「與病毒共存」已跟不上疫情變化，只好改口「新的共存」甚至「永久共存」，果然是阿Q精神。

事實上，自疫情爆發以來，美國政府就不斷改口，以今日的我打倒昨日的我。疫情爆發初期，他們聲稱與普通流感沒有甚麼分別；後來疫情失控，他們辯稱沒有伊波拉病毒嚴重；現在Omicron肆虐，他們又認為比Delta症狀輕。老美跌倒了也要抓一把沙，總是可以尋找藉口自我安慰。

自我安慰也就罷了，美國媒體最近又不約而同玩起唱衰中國的老把戲。他們將中國動態清零政策形容為「悲慘故事」，更認為最近封城的西安「才是最需要救援的對象」。按照老美的邏輯，美國死傷枕藉不是問題，西安封城才是悲慘故事，你說怪不怪？當然，當你知道死於新冠病毒之下的美國人絕大多數是長者和弱勢群體，就明白為何美國政客和媒體若無其事。人命有貴賤，這就是美國社會的現實，他們宣揚的所謂「人人生而平等」，不過是騙人鬼話。

中美面對疫情的最大分別是，中國奉行「人命至上」的價值觀，寧願犧牲經濟也要防止病毒蔓延；美國的價值觀則是「政治至上」和「商業至上」，不惜犧牲弱勢群體來維護既得利益集團。結果如何？中國既保護了人命，也保住了經濟，反觀美國人財兩失，不僅成為全球疫情重災區，目前更面對供應鏈和通脹危機。這幾年美國一直靠瘋狂印鈔過日子，接下來無以為繼，危機還在後頭。

不管怎麼說，中國抗疫模式優於西方，這是不容否認的事實。單是從美國病歿人數幾乎是中國的200倍，就知道兩者差距在哪裏。有位美國教授大概是被此數字嚇瘋了，以致語無倫次，聲稱中國新冠死亡人數「大大超過美國」。其依據從何而來？其實沒有任何依據，老美抹黑中國從來都是信口開河，正如他們捏造新疆「種族滅絕」一樣，這種世紀謊言只能騙騙那些頭腦不正常的人。