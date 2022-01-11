都說平息醜聞的最好方法，就是用另一個醜聞掩蓋。最近「洪門宴」事件愈鬧愈大，市民對政府官員的不滿愈演愈烈，於是乎，近日有種說法，就是有人別有用心「搞大件事」，藉以掩蓋國泰航空機組人員播毒，拍板讓機組人員免檢的廢官及國泰本身便得以甩身。其實，筆者倒覺得醜聞一單比一單勁爆，最得益的不僅是國泰，更是香港保護兒童會。

香港保護兒童會轄下「童樂居」職員涉虐待幼兒案，涉案人數愈來愈多，繼上月有共6名女職員被起訴，警方於上周六再拘捕8名女職員，各被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，涉及91次在不同時段虐兒，牽涉26名兒童。警方強調正翻查大量天眼片段，如發現再有虐兒事件，會盡快採取拘捕行動，不排除有更多人被捕。

童樂居可接觸兒童的員工只有60多人，目前已有14人被捕，這些都是需註冊的幼兒工作員，受過專業訓練，不可能「體罰」、「虐待」兩不分。何況會方聲稱的「體罰」，竟然是對小至不足兩歲的幼童掌摑、篤眼、扯頭髮、擲埋牆，會方高層竟然仍可對外表示這是「體罰」，說來面不紅氣不喘，反映的是這種「體罰」早已是尋常，他們根本不當一回事。

今次事件絕不是個別事件，而是長期持續，由上到下皆以此手法「管理」幼童，一眾高層根本就是幫兇，絕對不是說句「心痛」就能蒙混過關。

儘管香港保護兒童會設獨立委員會調查事件，並會對社署提交報告，但若高層不被追究，繼續坐享高薪厚祿，全港市民肯定不會收貨。這些失去父母的嬰幼兒是社會上弱勢之中的弱勢，遇暴力虐待也不懂求助，社會若不為他們討回公道，將來肯定會製造更多社會問題，豈能不正視！