早上醒來，打開手機，發覺網絡上的舊同學群組堆積了多達200條未閱訊息，情況異乎尋常，我連忙按入一看，原來竟在同一天內，分處澳洲、英國、美國的同學都染上了新冠肺炎，有的肯定自己是中了變種病毒Omicron，有的則不肯定是中哪類型病毒。

這批同學全是香港人，有的已移民多年，有的剛到外國定居，自從爆發疫情以來，不曾聽過他們當中有人染上新冠肺炎，今趟算是破了功。新一波疫情來得十分迅猛，你身處英、美、澳等地，根本要防也防不來，染疫的同學，大多不只是一人染上，而是全家老少個個逃不過。

西方地區正大片大片地淪陷，過去幾個月，一度曾將染疫個案清零的中國大陸和台灣，近日也相繼失守，香港是大都會，四面通衢，故傳入新變種病毒是早晚之事，怪誰也沒用。為今之計，是政府應考慮再收緊防疫措施，更重要的，是市民要自求多福，好好愛惜和保護自己。

熟悉本欄的讀者都知道，筆者從來不反對接種疫苗，但亦知道疫苗有可能產生副作用，故在兩者之間，大家要自行斟酌，平衡風險。我的舊同學群組紛紛有人染疫，但他們是否很焦慮呢？不是的，那累積的200條訊息，我細閱之下，只有頭150條是在討論染疫事宜，彼此在問候和鼓勵。後50條嘛，已經回復正常，同學間又互相找出近照，笑誰最近長胖了、皺紋多了，大家還是樂呵呵的。

因為在外國，很多人都打了疫苗，雖然染疫，往往只像患了一場感冒，沒甚麼大不了，今周病倒了，下周就可以回復正常。這種情況在西方生活的香港人早已見慣，故一旦輪到自己「中招」，也能淡然處之。