過去一星期，全球新增新冠肺炎確診個案每日均超過200萬宗，就在新冠變種病毒Omicron一波未平的同時，有研究團隊日前公布在塞浦路斯發現一種結合了Delta與Omicron的新毒株，暫時命名為「Deltacron」，它的傳播力尚待觀察，但即使Deltacron真比Omicron更具殺傷力，難道疫苗藥廠就會改掉無動於衷的作風嗎？

各位如果不善忘的話，應該記得去年11月尾Omicron初登場之時，當時就有藥廠許下豪言壯語，「6星期內重新設計新疫苗，首批次能於100日內付運」，現在6周之期已過，不知藥廠是「怕小器」，擔心新疫苗「佗唔穩」，還是有人已經索性不了了之，總之事實就是一切又再老調重彈，即又再不斷呼籲全球人士接種第3針加強劑來抗擊Omicron。

諷刺的是，奧地利總理內哈默、瑞典國王卡爾十六‧古斯塔夫與王后西爾維婭、波蘭總統杜達近日相繼確診，他們全是「3針俱樂部」成員，台灣則有司機打3針剛滿一個月不久即染疫，報道雖未言明上述人士感染的是否Omicron，但以色列曾至少有兩名醫生打了3針仍照樣中了Omicron，卻是不爭事實。

凡此種種，真教人替沒有能力研發疫苗的眾生，在面對新疫苗無影，只能無止境地活於捱針與中疫的陰霾下，又或不捱針便得在疫苗氣泡下被切斷生活鏈，頓感荒謬與唏噓。

本港某專家日前批評有藥廠仍未提供相關數據，令專家委員會無法就調低接種年齡門檻下決定，做法不負責任。專家拿着藥廠數據來給建議，或許就是最負責任的了，即使有醫學期刊報告指有藥廠數據疑涉造假，但總勝過因搜集資料，而誤把英國日死約150人當成1,500人的尷尬。