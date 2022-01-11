香港保護兒童會「童樂居」虐兒案全城震怒，警方日前再拘捕8名女職員，增至14名幼兒工作者被捕。受虐兒童多達26人，據報有人被摑面、打後腦，甚至遭擲落地下或擲向牆壁，其行徑之惡劣，令人髮指，天理難容！萬萬想不到，一個本應保護孩子、讓缺乏家庭溫暖的兒童獲得照顧的地方，竟成為「虐兒地獄」。

最令人心寒的是，事件竟靠街坊舉報才被揭發，童樂居位於該會總部，有如此多職員和閉路電視，上上下下是全然不知還是漠視不理？童樂居院長為何收到舉報5日後才通知社署和報警，而非第一時間通報調查？該會管理層至今未有人問責，仍然一副消極怠慢的態度，豈能挽回公眾的信任？

事件再次揭示，政府部門尤其社署對社福機構監管不力，過去依靠查閱報告、開會匯報等措施監管，只是無牙老虎，並不能防範社福機構服務變質。筆者早前約見勞福局局長和社署，除了要求全面徹查事件，盡快公布調查結果，還受害兒童一個公道，亦要求當局必須從制度上加強對社福機構監管，全面檢視保護兒童制度，防止同類事件再次發生。

當局須研究引入機構除牌或懲處機制、加強突擊檢查以督促營辦機構嚴格培訓工作人員，遵行照顧幼兒守則；並制訂幼兒工作員黑名單，如有虐兒前科，可考慮從註冊名單上除名，防止有不良紀錄的幼兒工作員再從事相關行業，危害兒童。

今次事件亦凸顯「沒有保護罪」立法的必要性。可以預期，若此法一早生效，幼兒工作員即使沒有施虐，亦必須基於知悉有關情況而向管理層舉報，避免悲劇持續發生。據筆者了解，勞福局預計最快2023年中，才提交有關法案給立法會審議，有關進度實屬太慢，必須加快，以加強保護兒童工作。