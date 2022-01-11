香港保護兒童會屬下的「童樂居」，自去年底被揭虐兒醜聞後，警方經過翻看去年9至12月長達6萬小時錄像的13%後，上周再採取拘捕行動，前後兩次共拘捕14名童樂居涉案職員，年齡由23至63歲，被控對所看管兒童或少年人襲擊罪；涉及受害嬰童共26名，年齡由一歲10個月至3歲8個月。91次虐待行為包括扯頭髮、拍打頭部、掌摑臉部頭部、掟落地和掟向牆，虐待的行為非常無人性，極恐怖和殘忍，令人髮指。

全部受害人都是待哺的嬰兒及幼童，毫無反抗能力，該會應正名為「香港虐待兒童會」及「虐童居」。其總幹事蔡蘇淑賢的道歉姍姍來遲，而該會執行委員會主席夏穆和副主席林棣權，迄今仍沒正式公開向公眾交代和道歉，承擔失職的責任，令人極其憤怒。該會在醜聞被揭發近一周後才發表聲明，表示絕不容忍違反兒童福祉行為，卻無一人需負責，監督部門亦無官員問責下台。

目前案情所暴露虐童的嚴重情況，恐怕只是冰山一角，因為警方翻查了53支閉路電視鏡頭的錄影，只佔全院891支鏡頭的5.9%，而觀看了全部錄影的13%，便已再揭發6宗虐童個案及再拘捕8名職員，事態異常嚴重。作為一個提供專業保護兒童的機構，竟違反專業操守和違誠信兼長期隱瞞虐待的真相，以及涉嫌相互包庇，蓄意隱瞞，甚至可能有人以虐待發洩為樂，歧視那些本已遭遇不幸的嬰兒及幼童。

更奇怪的是，作為政府監管部門的社會福利署和勞福局竟懵然不知。警方翻看最近4個月錄影的13%已揭露如此普遍和嚴重虐待個案，可見政府部門嚴重失職瀆職，從來沒有查看錄影監察去保護兒童。立法會必須成立專責委員會，徹查童樂居虐待醜聞。