本港新冠疫情一發不可收拾，要納入強檢的大廈愈來愈多！變種病毒Omicron如海嘯般湧到香港，呢個農曆新年，睇怕有氣氛都係剩番一個字：「苦」也！老朽打了第一針疫苗，本以為新春期間可以同親朋戚友大吃大喝，打雀論英雄，仲有晚晚堂食，可惜事與願違！

老朽一把年紀，眼見港人抗疫，兩年嚟對冇靈魂政府防疫無能，懲罰全民，已經慣咗，亦多能夠逆來順受，鮮有牢騷太盛！依家老朽打咗針，眼見疫情爆到唔清唔楚，為安全計，同孫仔飲茶，都係可免則免咯！自家惟有再做孤獨老人，向王陽明學養生：飢來吃飯倦來眠，只此修元元更元；說與世人渾不解，卻於身外覓神仙！

各位，香港已經不是福地，咁多市民遠走他方覓「理想」，可思過半矣！依家執政嘅真有幾人「為民」，一個「洪門宴」折射出高官犯禁，失信於民；仲有「尊貴議員」，議事堂唔見有乜高見，阿哈，反而喺竹篙灣「五星級的家」口不擇言，牢騷太盛，予人「不悔自己無見識，卻將醜語怪他人」。

香港嘅基層市民，乜嘢都係要等，孤苦伶仃長者，等安老院舍等到上天堂都未輪到；排隊等睇專科如眼疾、骨科等，冇3、4年你都唔好諗！有啲老人家等到病情惡化又如何？事實上，經常見到有病人苦候見醫生及上病房不果已魂斷公立醫院！各位，呢啲民生問題，在上嘅高官及監察政府嘅議員，又有幾人上心吖？

老朽人微言輕，但深明古人所講的：「牢騷太甚者，其後必多抑塞。蓋無故而怨天，則天必不許，無故而尤人，則人必不服，感應之理然也。」切勿以為「感應」係封建迷信，只要翻幾頁歷史，當知千古興亡事，「報應不爽」唔會呃人！