「洪門夜宴」醜聞持續發酵，首先是涉事的政府高官和立法會議員愈揭愈多，後者增至有20人，並因有份參與派對的港台主持人一度檢測出陽性，而須全部送往竹篙灣隔離檢疫。有網民就改圖戲稱多個重要政府部門已集體搬遷到大嶼山辦公，猶如「明日大嶼」計劃提早啟動。一旦周三召開的新一屆立法會首次會議變成只得70名議員出席，與上屆立法會的議員數目相同，即等同將中央幾經辛苦才得以落實的完善選舉制度打回原形，實在相當諷刺。

其後證實該名港台主持人只是假陽性，部分「被囚」高官與議員應無感染風險，可提早「獲釋」，又爆出因政府處事效率奇低，部分人根本還未獲安排送入隔離營。亦有入住竹篙灣的議員遲遲未能離開，透過網上直播鬧爆當局安排差劣，甚至揚言要特首及相關官員引咎辭職，令市民看至哭笑不得。

另一邊廂，又有公務員踢爆有土木工程拓展署員工，未待政府正式公布相關任命，便急急向剛升職的新任署長「擦鞋」，大搞「船P」飯局慶祝，視疫情與社交隔離措施如無物。該位署長自稱事前並不知情，但為何不在知悉有關荒謬安排後，立即叫停並拒絕上船呢？事件反映特區政府內部的擦鞋及宴請文化極其嚴重，完全掩蓋了基本的衞生防疫知識與政治判斷能力。與中央政府近年致力打擊內地官場的貪腐、擦鞋和宴請文化，形成強烈反差。

特首下令涉事高官在隔離期間不宜遙距辦公，須以自身假期接受檢疫，職務暫時由副手或其他問責官員頂檔。有關做法看似嚴厲苛刻，但某程度卻反證有關官員其實可有可無，齊齊放假21日也不會對政府運作有何重大影響，那就不如全部炒魷，為納稅人節省每日高達數十萬元的薪酬支出好了。

事實上，有關官員及議員最終有多少人感染新冠病毒，對政府及立法會運作可能影響不大，但事件對香港整體的防疫成效和士氣則會造成重大打擊。多個海外國家最近都因Omicron肆虐而重新收緊防疫措施，引發大量受影響民眾上街抗議，部分演變成嚴重騷亂，但香港市民大都逆來順受，默默為政府的防疫甩漏承擔惡果。然而，現在突然發現原來大批高官、議員竟是夜夜笙歌，無視嚴峻疫情狂搞生日派對和「船P」，自然會怨氣沖天及變得不願配合政府的防疫措施，令「清零」與通關目標更加遙遙無期。

也有人指出，涉事的立法會議員大多來自選委會界別，出席夜宴是為了向主人翁與其他在場的選委謝票；而由於場內有大量議員和選委，多位負責溝通和「箍票」工作的政治任命官員「畀面」到場恭賀，亦是無可厚非。如有關說法成立，便顯露了選委會制度和政治任命制度，可能會加劇權貴政治和滋生貪腐文化的危機，隨時比Omicron毒害更深，中央領導人必須警惕！