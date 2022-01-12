世界視線：哈薩克乞師平亂　俄羅斯易請難送

哈薩克斯坦近日爆發大規模騷亂，牽動全球目光。俄羅斯應前者要求，以集體安全條約組織名義派出維和部隊，協助恢復秩序。兩國雖是政治及軍事盟友，但近年哈國的俄語族群備受排斥，加上地緣政治因素，猶如一把指向俄國心臟的尖刀。再者，土耳其向東擴張，積極拉攏哈國，令莫斯科芒刺在背。因此俄軍維和部隊未必在完成任務後撤走，可能留下駐軍，防止禍起蕭牆。

俄國官方廣播機構「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚在社交網喊話，指俄方既然出兵相助，應向哈方提出6項條件，其中4項是恢復使用西里爾字母、列俄語為第二官方語言、解除管控俄羅斯學校及驅趕反俄的非政府組織。俄國外長拉夫羅夫去年11月曾撰文批評哈國社會瀰漫反俄情緒，認為有外部勢力培養哈國民族主義及抹黑兩國合作。從俄國官方喉舌以至外長，均對哈方的反俄情緒有所警惕，俄軍出兵背後或有長期打算。

打開地圖發現，俄哈邊界長7,591公里，俄語族群聚居於接壤南俄的哈國北部。哈國於1997年遷都，由南部阿拉木圖遷往北部阿斯塔納（後稱努爾蘇丹），就是為了防止北部出現離心力。哈國亦於2018年以拉丁字母取代西里爾字母拼寫，以減少俄語族群影響力。假如俄軍在哈國設立軍事基地，除了維持影響力及保障投資利益，亦可警惕哈方的去俄化不會愈走愈遠。

野心勃勃的土耳其透過突厥國家組織把觸角伸向中亞，同為突厥國家的哈國首當其衝。俄哈邊境無險可守，俄國對後花園出現不速之客有所戒懼。任由事態發展，泛突厥主義將切斷俄國對中亞的控制，並隨時與回教極端主義合流，加劇地區局勢複雜化，俄國出兵哈國或有阻止噩夢成真的計劃。

由於哈國騷亂中有警員被斬首殺害，輿論認為可能有回教極端分子參與，因此俄軍事後以反恐為由留駐哈國亦不足為奇。哈國有豐富石油及天然氣，鈾蘊藏量更是全球第一，拜科努爾航天中心是俄國及歐盟重要的太空載具發射場。各種有利條件使哈國成為各大勢力爭奪對象，一場騷亂恐怕牽一髮動全身，為中亞激起震盪。