功夫茶：罪惡淵藪假難民　毒瘤不除港難安

君子多是治世，小人多則係亂世，呢個係中國嘅文化觀念。然則，假難民多又係乜世？係衰世？計功夫茶話，係前世──唔修吖！香港近年治安崩壞，本報港聞版每日報道嘅假難民罪行一浪接一浪：追斬、傷人、盜竊、行劫、販毒、聚賭、黑工等等，幾乎不是涉及南亞匪就係假難民！

呢嗱！日前警方西九龍總區行動部聯合多個警區，加埋入境處、勞工處及食環署，展開代號「冠軍」嘅跨部門打擊非法入境者及非法勞工聯合行動，以排空馭氣奔火雷之勢，突擊搜查西九龍多個地點，行動中共拘捕84人。都唔使問阿貴，當中近半男女係假難民，佢哋多數係印、巴、菲律賓、越南、尼泊爾籍等。

各位，被捕嘅假難民全係「博大霧，走歪路」之徒，佢哋分別涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」、「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「管有他人身份證」、「通緝人士」、「欺詐」、「管有危險藥物」、「盜竊」、「管理賭博場所」、「無牌販賣」及「在公眾地方造成阻礙」等罪行。阿哥，這不是「罪惡淵藪」是甚麼？一提起「假難民」，喺港人嘅腦海，自不然就會浮起「治安毒瘤」、「社會炸彈」呢啲共識，假難民係港人嘅夢魘！

香港正受到新冠疫情蔓延，變種病毒Omicron襲港來勢兇猛，何堪假難民再添煩添亂？呢，日前秀茂坪警區又於廟街一大廈內截查一名巴籍假難民，揭藏大麻，與另一同鄉涉販毒被捕。此外，警方又搗破深水埗越南幫釣魚機賭檔，拘16人包括假難民。

事實上，假難民無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取行動逐一搗破，無奈佢哋如雨後春筍冚之不盡！論者指若有人曾到訪此類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，不法場所最終演變成播毒源頭。

一節見則百節知，假難民禍港這麼多年，本報一直指出假難民係本港治安毒瘤，不切除港難安！而長治久安之道係退出聯合國《禁止酷刑公約》，可惜言者諄諄，聽者藐藐，情願年年狂燒以10億元計公帑去處理免遣返聲請及有關工作，港府過去7年已狂燒60億元公帑供養假難民。依家疫情持續，百業打柴，民生多艱，政府適時啟動第5輪防疫抗疫基金，未知又是否一體同沾，「大愛包容」假難民？冇靈魂政府仲唔盡快切除假難民這治安毒瘤，任香港淪「罪惡之城」，本屆政府落雨收柴，只會更狼狽！