正論：新冠不及人禍烈　管治瘟疫正蔓延

嚴冬漸去，本港逐漸回暖，樹木已然萌出綠芽，為何坊間未見朝氣？百業依舊委靡，大街死氣沉沉、罪惡暗處滋生，此乃誰之過？近一段時間以來，災禍每日發生，市民未得片刻安寧，先有港府縱容國泰播毒，疫情重臨，再揭「洪門宴」官員其身不正，惹禍上身；中間更夾雜虐兒風波、恐怖車禍，甚至連醫生都光顧淫窟。凡此種種，無不是港府管治無能、發瘟惹禍，病毒傳播固然恐怖，仍不及管治瘟疫蔓延，更教人心寒。

本港新一波疫情一發不可收拾，港府全力「篤數」，仍掩蓋不了社區存在多條隱形傳播鏈的事實。特首林鄭月娥昨日揚言「速戰速決」，要與病毒Omicron傳播「鬥快」，說得豪情壯志，但難挽市民信心。畢竟港人皆知，本輪疫情始源於港府與國泰私相授受，堅持容許國泰機組人員豁免檢疫，本報與各界多番規勸，奈何當局一意孤行。結果有國泰機組人員進入社區播毒，同時燃點多個傳播火苗，港府依然慢條斯理，低估病毒傳播速度，未有全力撲火；直至望月樓群組出現，才驚覺大禍臨頭，卻不知為時已晚。

雖說衞生防護中心精英雲集，但流行病學調查又豈是兒戲，更何況雙拳難敵四手，現時輸入相關病例不斷增加，傳播脈絡錯綜複雜，一時三刻根本難以釐清。港府昨日也承認，直至目前，即便知道部分源頭不明個案與國泰機組人員有關，但仍未找到兩者之間的傳播鏈，速戰速決又談何容易。

港府當初偏袒國泰種下惡果，卻要全港市民一同「埋單」，如今即使強調正調查國泰機組人員有否違規，是否有以「客機去貨機返」形式逃避檢疫，仍難以平息民憤。畢竟年關將至，卻因防疫措施收緊，令原來已低迷的市道再受重擊；飲食業工會更警告，防疫禁令一旦延長，隨時有10萬人加入失業大軍。誠然，港府昨宣布推出第5輪防疫抗疫基金，一定程度上可支援受影響行業，殊不知老闆們眼見當局防疫不力，早已心灰意冷，與其依靠杯水車薪續命，倒不如止蝕離場。疫情一日不止，各行各業難以翻身。

最教市民憤怒的，莫過於港府高呼「同心抗疫」言猶在耳，竟被揭發多位官員參加「洪門宴」。更甚者，港府早前強制推行「安心出行」，要求市民去街市買餸都要排隊掃碼，官員卻不以身作則，參加宴會未有掃碼依然諸多解釋；倘若發生在內地，早被通報批評為「有紀不遵，有令不行」。一波未平一波又起，林鄭昨日又被發現上月曾出席婚宴活動，遭輿論炮轟「上樑不正下樑歪」。當時疫情雖在可控階段，但林鄭作為香港百官之首，理應作為表率，誠懇向市民致歉，而非砌詞狡辯。

港府防疫弄得焦頭爛額，其他方面施政同樣是慘不忍睹。新一波疫情爆發之前，今屆政府已被詬病扶貧無力，年輕人上樓無望，長者老無所依。臨近換屆，港府種下的禍根也逐一顯現，先是監管不力引爆虐兒風波，香港保護兒童會變成「虐待兒童會」，且案情持續擴大，昨日再多2名職員被捕；再來是黃賭毒不斷，工商大廈暗藏樓上酒吧，黑社會在內公然販毒，警方屢次掃蕩仍不能遏止，部分樓上吧甚至已獲發牌，是否反映根本制度已經失效，甚至存在官黑勾結？

商住大樓又見兒童淫窟，賣淫兒童最年輕僅13歲，駭人聽聞，嫖客包括衣冠楚楚的專科醫生，更證「世風日下，道德淪喪」。大樓內亂象頻仍，大街上也垃圾遍地、老鼠橫行，甚至有汽車失控亂撞，有大漢舞刀傷人，市民又該向誰究責呢？

香港民意研究所的最新民意調查顯示，林鄭月娥的最新民望評分為33.8，較去年12月下跌了2分，支持率僅為19%，同樣下跌2個百分點，反映港人早已交出答卷。更有甚者，律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，足見港人最為不滿的依然是香港司法不公。

本以為《港區國安法》生效後，香港便可重回正軌，卻事與願違。作為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英，數十年來在香港搞風搞雨，卻在港府及司法合謀包庇下，長期受到保護；眾所周知，黎智英於2017年6月4日於維園涉刑事恐嚇東方傳媒機構男記者，期間粗言穢語盡出，儼如一方惡霸，卻於前年9月獲裁定「表證成立但罪名不成立」，令全港嘩然。律政司半年後以案件呈述方式提出上訴，去年12月也遭高院駁回，維持原判，市民無不為之心寒。

東方屢次發揮第四權為民請命，猶如嚴冬中的一絲陽光，給予港人暖意；換來的卻是被港府及反中亂港勢力視為眼中釘、肉中刺，屢屢遭受不公平對待，仿似要奪去市民最後的溫暖。有眼皆見，本屆政府倒行逆施，與民為敵，奇葩政策屢獻新猷，市民只能默默承受。香港如今逐漸墮落，回歸前鮮有聽聞的亂象，回歸後一一湧現，難道不是港府管治無能的體現嗎？港人縱可承受病毒入侵，但難忍港府管治發瘟，有能力的人才溜之大吉，本港新一年恐怕更為蕭瑟。