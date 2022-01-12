美國與北約應俄羅斯要求，進行俄美安全保障的會議。這是美國迫於俄羅斯的壓力而不得不參與談判，它並不甘心。因此，有關會議美國方面的宣傳都是強調美國的要求，例如堅持北約的開放政策（即開放容納其他國家參加），但不提北約東擴。對於俄羅斯的要求，還是要俄國把烏俄邊境俄國境內軍隊撤退，沒有新意，反招來俄羅斯批評，公開揭露美國在俄國周邊的導彈與軍隊部署，以及在歐洲有幾百個軍事基地、生化基地。美國無以回應。

從輿論與外交層次看，俄羅斯是取得優勢，美國只是重複地指俄國若侵略烏克蘭，代價會大。可是怎樣的代價呢？在會議召開之前，美國通過非官方渠道表示可從金融對付俄國，切斷俄國與國際金融的連接。可是，國際金融連接的SWIFT是國際私營，不是美國擁有。像對付伊朗，因有聯合國的制裁決議，其他國家不反對。但要對付俄羅斯，俄國在國際的聯繫頗大，牽連甚廣。歐洲、中國、印度與俄的貿易不少，美國若堅持，不僅引起眾怒，更帶出前例，大國可因一己的私利、政治目的而破壞國際金融秩序，國際體系的公信力便崩潰。

美國與俄羅斯談判，繞過了歐盟，單邊決定制裁，打擊的利益是歐盟，一是破壞歐盟與俄國的和平貿易與投資關係。二是在歐洲東部製造政治以至軍事動亂，引發難民問題，對歐盟的經濟、社會、政治都有大的衝擊，歐洲可能長期動盪不穩，歐盟各國會坐視不理嗎？

三是俄羅斯可反制美國，停止天然氣供應歐洲，或以選擇性供應打擊歐盟的西歐勢力，例如不供氣給德國西歐，停供波蘭、烏克蘭，和由白羅斯停供電波羅的海三國。在南部，借助土溪2號與剛運作的巴爾幹管道，供氣保加利亞、塞爾維亞、希臘、匈牙利乃至奧地利，卻不供美國盟友羅馬尼亞和科索沃（美國都有龐大軍事基地）。俄國這樣做，美國沒法以本國液化天然氣填補市場缺口，歐盟反俄或敵視俄的國家便大受打擊，歐盟分裂會加劇。面對這樣的可能性，歐盟可以任由美國挾持操縱嗎？即使歐洲的右翼政黨和綠黨要親美反俄，歐洲大局的變化，民眾會反抗，它們能把持各國政府與歐盟犧牲歐洲利益，跟從美國走上毀滅衰落之途嗎？

美國強勢言語下是失道寡助的軟弱，2月美國敢攻擊烏東嗎？且拭目以待。