一年半前，《港區國安法》利劍揮出，黑暴被平息，反中亂港勢力土崩瓦解，美、英等西方干預香港的黑手魔爪被砍斷，社會秩序恢復，人民安居樂業，中央認為這是香港由亂轉治。

接下來，香港選舉制度包括立法會選舉制度經過改革和完善，選舉出了新的香港選舉委員會和第7屆立法會，這標誌着香港要由治而興。因此，中央政府和建制派大吹和風，對新一屆立法會的工作報以很大期望，讓他們展現出香港特色制度、實現「良政善治」的風範。

中央認為，在「一國兩制」框架下的香港特色民主制度、選舉制度產生的立法會，首先必須都是愛國者組成，做到這點不難，經過嚴格政治審查即可，如果今後發現了問題，隨時DQ即可。

其次，新制度下選出的立法會，體現民主要有不同的聲音，要在愛國愛港旗幟下「五光十色」，要和香港的行政主導相配合，積極監督政府施政，反映民意，為民請命。香港立法會議員的工作宗旨，不是代表自己的選區選民利益，不是代表「功能組別」利益，更不是為了撈選票，只向部分選民負責，而是以人民為中心、以香港的整體和長遠利益為考量。香港立法會議員的工作宗旨，和全國人民代表大會代表的工作宗旨要完全相同，在這個基礎上參政、議政的「五光十色」才是推動「良政善治」的香港民主。

為此，中央對新一屆立法會不但充滿期望，也會對立法會的整體運作、各位議員的表現積極鼓勵，對某些來自「異己營壘」的議員，還要有所「照顧」。中央也知道，不管甚麼人都不可能在立法會內玩出甚麼花招了，有的人想自我表現出風頭，表示他和當年的立場沒有不同，拋出一些很不合時宜的陳年舊貨吸引眼球，刷刷「另類存在感」也無傷大雅，只是這樣的人千萬不要又「蹬鼻子上臉」，恃「寵」而驕，那就不好。