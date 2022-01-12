有人說，「台灣只剩下選舉」，確實不假。剛過去的一個月內，就有「四大公投」、立委罷免、立委補選3場投票，朝野政黨和政客們都忙於政治表演，其他事務根本激不起他們的關心。如果說這就是民主，這種民主未免太折騰了，難怪大陸民眾對此不屑一顧。

當然，在3場投票中大獲全勝的民進黨並不認為這是折騰，他們通過政治操弄鞏固了一黨獨大的格局，自恃有民意支持，今後只會更加樂此不疲，更加肆意挑釁大陸。問題是，既然兩岸和平統一的願望已不可能實現，大陸除了動武再也沒有其他選擇，民進黨到底準備好了沒有？

早前有台灣媒體做了一項調查，倘若兩岸開戰，52.1%民眾認為台灣沒做好開戰準備，也有51.3%民眾不願意上戰場，其中20至29歲年輕群組不願意上戰場的比例更高達70.2%。最有趣的是，當被問到美國會否協防台灣，以及採取何種方式協防台灣，多數人認為美國將會賣武器給台灣或派軍艦巡航，只有約一成受訪者認為美國會在台灣共同作戰。

這個調查結果說明，儘管民進黨當局不斷吹噓美台關係，拉大旗作虎皮，但多數台灣民眾頭腦還是清醒的，他們知道台灣無法與大陸對抗，也知道美國不會直接介入台海戰爭。正如有網友指出，台灣民眾尤其是年輕人尚且不願意做出犧牲，美國大兵又有何理由替台灣賣命？實際上，以當今大陸的軍事實力，完全有能力阻止美軍介入，美國對此是有自知之明的，所以一直保持戰略模糊，從來不敢明確表態協防台灣。

嚴格來說，美軍不是不想協防台灣，而是協防不了。這些年五角大樓不知做過多少次兵棋推演，每次都以美軍失敗告終。根據美軍智囊團的猜測，大陸一旦發起行動，將會展現一個全新的、令人意想不到的登陸作戰模式，整個過程必然是奪取海上、天空和網絡的控制權，以「打穴式」打擊，多點開花，盡快結束戰鬥，令美軍沒有機會介入，何況美軍壓根兒不想介入。過去20多年來，美軍無疑打過不少仗，但對手全是小國弱國，例如阿富汗、伊拉克、利比亞等等，如今面對中國這種同級別的對手，美軍沒有任何把握，自然不敢冒險。在烏克蘭問題上美國已暴露紙老虎本質，在台灣問題上也不例外，關鍵在於中國能否像俄羅斯那樣敢於亮劍。