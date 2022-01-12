國泰航空放任機組人員違反家居隔離要求，終釀成第5波疫情在港大爆發，受盡千夫所指後，國泰日前宣布將集團旗下、位於太古城核心的香港東隅酒店，由2月1日起改為國泰機組人員的指定檢疫酒店。消息傳出後，除了反映國泰其實有能力安排機組人員隔離而一直不為也，更令人質疑的是，太古城人口密集，位處港島東中心，集中給播毒高危群組居住，是否合適選擇。

儘管國泰強調酒店已作出一系列特別措施與安排，客房樓層及餐廳均設有不同的空調系統，機組人員及酒店餐廳的服務亦將分別由兩支團隊負責，確保維持最高的衞生標準，但以國泰機組人員之慣性放任，國泰管理層之無能監管，是否真能確保病毒不流出社區，實在叫人完全沒信心。須知該酒店不僅被民居密集包圍，更有通道通往購物中心，一旦機師空姐空少隔離隔得悶悶哋，溜到太古城中心食個tea買對鞋，病毒隨之散播，整個港島東居民真係多得你唔少！

筆者更奇怪的是，港府固然同意有關選址，連太古城居民及區議員也是零反應，難道他們真的對國泰管理信心十足？為何不可將隔離酒店選近東涌機場一帶，起碼可縮短交通時間，減低病毒外傳機會。

說到底，今次疫情本可避免，但國泰員工偏要濫用免檢疫特權，違反家居隔離規定，係都要帶毒走遍港九新界，終於令Omicron一發不可收拾。港府一直放任自流，直到現在也不向國泰管理層及播毒人員作出懲處和法律追究，還要大慷納稅人之慨大手筆用公帑打救這家佗衰家企業，香港人真是冤哉枉也。

現在的香港亂成一團，疫情繼續擴散，港府繼續束手無策，難怪有陰謀論者認定高官刻意為之，目的是阻礙中港通關。