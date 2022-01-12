假如這一場新冠肺炎疫情，在香港造成兩萬人死亡，全港每380人就有一人丟了性命，你能想像，咱們的社會將變成甚麼樣子嗎？

若然按人口比例計算，很多香港「黃絲」崇拜、仰慕的美利堅合眾國，疫情爆發至今，便賠上了86萬條人命，全美人口約有3.3億，大概就是每380人，有一人因染疫而死。過去，不少香港人開口閉口都說美式制度好，但今番在洪爐試煉下，這金子是真是假，或者有多真多假，便見出了真章。

香港的抗疫表現雖然不賴，但比較之下，還是比中國內地略遜一籌。中國是全球染疫死亡率最低的國家，這張成績表太惹人嫉妒，故近日有美國專家不忿。他們眼見自己國家死者纍纍，而中國公布因染疫而病故的人只有4,000多個，便認為不可信，進而用自己胡亂拼湊出來的醫學模型作推算，宣稱自從疫情爆發以來，中國應有170萬人病故。

這些所謂的專家也不怕笑壞人，中國要是死了170萬人，此事能掩蓋得了嗎？這百多萬人之中，難免會包括知名人士，他們若然亡故，定然全國皆知，人們更會追問致死原因，以至事前有否染疫迹象，這些事是不可能瞞得住的。此外，若然染疫而死的有百多萬人，那患重症者定必達千萬人以上。中國原有的病床不敷應用，各省各市肯定要建滿方艙醫院，但你舉目全國，如今有見到哪處建了方艙嗎？甚至有聽過很多醫院會出現病床爆滿的情況嗎？

如果這些專家是存心抹黑中國倒好，至少他們還是有腦袋的。最怕當今很多所謂的學者，他們就連最基本的觀察和分析能力也欠奉，一味胡謅瞎說，最終不一定能夠騙到別人，卻往往騙了自己。