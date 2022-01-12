英國傳媒日前公布民意調查，訪問了1,005名保守黨員，近四成一受訪者認為首相約翰遜不稱職，三成四人認為他應該執包袱，這並不教人意外，反而有四成六與三成九人分別覺得財相辛偉誠、外相卓慧思有資格問鼎首相寶座，保守黨缺乏將才不可謂不嚴重。

提到辛偉誠，除去年7月與約翰遜雙雙被指玩雙標，在衞生及社會關懷大臣賈偉德初步確診新冠肺炎後，兩人雖同被列為接觸者，卻未有按規定自我隔離，在輿論炮轟後才不得不轉軚。此外，據英媒報道，約翰遜內閣多名成員早前反對聖誕節前推出更多防疫限制措施，其中一人便是辛偉誠。結果自去年12月下旬至今，英國每日新增確診宗數天天均在10萬宗以上，日前更錄得一日內有逾300名患者死亡，總死亡人數已突破15萬。是否將無才，相無知？躺在墳墓裏的英國人是最有力的回答。

這還未計辛偉誠前年被揭未有按內閣官員守則規定，申報妻子穆爾蒂兼任至少5家企業的董事或股東，以及她家族名下的巨額資產，惹來在執行公務時或有利益輸送嫌疑，遭監督英國公職人員組織狠批。這個老婆家族資產比英女王還要多的財相，抗疫缺乏前瞻視野又玩雙標，從政經驗更淺陋得被人一而再捉到痛腳，究竟憑甚麼贏得那麼多黨友支持，令行情看漲？箇中原因令人浮想聯翩。

至於卓慧思，撈過教育、環境、食品、鄉郊事務、司法等不同領域，但這並非能幹的表現，而是更類似於前任外相藍韜文，即使只顧放假，懶得協助撤走阿富汗境內替英軍工作的翻譯員，依然獲調任大法官兼司法大臣。卓慧思被移燈換櫈接任外相後，既對華強硬又對脫歐後的英國前景無限樂觀，試問誰來投資呢？只可慨嘆英國政壇今天已沒有將才了。