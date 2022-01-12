因應新冠疫情嚴峻，政府再度收緊社交距離措施，上周五起食肆不提供晚市堂食，表列處所如健身室、泳池、戲院、美容院、卡拉OK等要關門，至本月20日。市民本已對政府未及時收緊航班機組人員檢疫安排、最終導致第5波疫情爆發不滿，不少行業現在又要停業，手停口停，年關將至，估計期滿後再延續，政府不對受影響行業資助，實在氣憤難平。

特首最新公布，將於本月14日宣布第5輪防疫抗疫基金詳情，將透過以第4輪防疫基金為藍本，支持受影響業界及仍處於冰封未復甦的行業。筆者作為民建聯民政事務發言人，最近收到表列處所文體行業人士反映，停業14天，例如靠營運體育訓練班組的已即時蝕了8至10萬元，若停業延續，如何支付租金？

業界亦反映去年申請防疫抗疫基金的一些弊病，期望當局落實防疫抗疫基金5.0時有所改進。這包括涉及個人資助額不足，例如註冊體育教練與藝文表演者手停口停，無論一至兩個月都只有一次過7,500元津貼。另外，由申請到取得資助款項，苦等3個月至半年，在補交資料指示方面，又有不清楚地方。

總而言之，政府推防疫抗疫基金5.0，今次規劃及處理行業資助與申請時，不要埋首沙堆，爭取在短時間內多聽業界意見，讓發放資助到位、貼地氣，要快要準，不要讓求助者換來一肚氣。

筆者明白40多億元的基金金額有限，在個人發放資助金額上可考慮酌量加碼。若40億元不夠，當局可向立法會申請撥款，前提是政府也應在開源節流上減省其他開支。始終牽連到眾多行業及市民的生計，這是重中之重。年關將至，當局應急市民所急，爭取在農曆新年前開始發放資助，加快審批程序及簡化手續，別讓官僚程序耽誤。