筆者展開本文前，首先申報早已在第3針開打的第二天便與內子接種了。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉日前肉緊地公開三呼打針，全社會是否置若罔聞？

首先，必須要問林鄭領導的特區政府，萬一第5波疫情全面大爆發，一下子社區全面擴散，政府怎麼辦？如何應對？還有甚麼有效兼有力措施可推行，以爭取時間搶在社區全面爆疫前遏止疫情蔓延？至本文截稿前，完全聽不到特區政府有何令人增強信心的有效應對預案，只偶爾聽到一些負面和消極的傳聞，例如一旦疫情大爆發的話，全港學校停課、公務員留在家「工作」、進一步收緊社交距離措施等，毫無積極應對的預案。對此，特區政府予人軟弱、搖擺及沒有戰勝疫情的計劃和信心，仍然是見步行步，希望僥倖避過第5波變種新冠海嘯。

梁卓偉日前在接受媒體訪問時表示：「如果『沙士』第一次來時，我們叫洗手、洗手、洗手，今次Omicron的應對，一定是打針、打針、打針。」面對第5波疫情的嚴重威脅，梁院長給出的答案就是兩個字：「打針」。他再次用人性化的例子鼓勵市民尤其是長者和長期病患者打針。

梁院長畢竟做過特區政府問責高官，有行政經驗和應對危機把握，他精要地總結了應對緊急傳染性疫情侵襲的解救方法，就是名正言順大力「谷針」。林鄭和食衞局局長陳肇始聽到嗎？

梁卓偉已公開亮出錦囊妙計，政府便應火速集中一切力量，打「谷針」的殲滅戰，而不是乾等疫情爆發，讓18萬公務員留家「工作」便算做完了。怎麼「谷」？如何「谷」？有無賞？有無罰？有何配套安排？時間表怎樣？路線圖如何？政府對一系列的部署和安排便應開通宵加班也要拿出來，才算抗疫。