Omicron來勢洶洶，全世界幾全失控！內地天津Omicron傳播鏈殺入河南，看來疫情防控形勢驟變，中港通關再添阻滯。

事實擺在眼前，香港面臨第5波疫情爆發，情況嚴峻，皆因社區不明源頭仍潛伏，加上「望月樓」、「洪門宴」及「國泰空姐母親跳舞」等群組幾乎同時爆發，數千名市民被列為密切接觸者而要送入檢疫設施坐疫監。然而，包括竹篙灣檢疫中心在內嘅4個檢疫中心，只剩不足1,000個單位可供隔離，而有近800多名密切接觸者等候送檢，換言之，已經瀕臨爆棚。目前Omicron愈爆愈有，港府決定削足就履，將密切接觸者疫監期由21天減至14天，然後居家自我監測7天，期間容許外出。

疫監期減至14天，政府專家顧問認為冇問題，理由係Omicron嘅潛伏期較短。之但係，亦有專家指出，居家自我監測風險高，倡轉到酒店檢疫。可是，酒店檢疫恐怕亦冇咁多位，若然有，菲傭就唔使等極都嚟唔到香港，令無數僱主嗌晒救命！

有議員批評港府冇及早為Omicron襲港做好應急部署，強調更改隔離要求，需提供充分嘅科學證據，不能予公眾移船就磡嘅感覺。當然，抗疫主要官員如食衞局局長陳肇始等係眾所周知嘅庸官，反應永遠慢九拍，疫情蔓延到眼眉都未知點嚴加把關。當年南宋滅亡，史家謂一味言心言性，也會走火入魔，議論未定，敵已渡江！今Omicron如海嘯湧至，庸官恐仍在夢中：乜真係打到嚟？

通關無望，本港經濟必受重創！政府上周五起禁晚市堂食，令百業打柴，特首近日終於宣布會推出防疫抗疫基金5.0，支援直接受新一輪措施影響嘅處所。老朽希望政府雨露均霑，切勿像之前咁掛一漏萬，最緊要幫到勒緊褲帶嘅基層市民！