Omicron變種病毒全球肆虐，再次考驗各地政府的施政能耐。港府大慷納稅人之慨「泵水」打救的國泰縱容機組人員播毒，弄得滿城風雨，臨近年尾旺季要再次收緊防疫，各界苦不堪言。如此艱難時刻，竟然爆出「洪門宴」事件，涉及港府官員及議員等逾百人聚餐播毒，多名涉事者被送檢，堪稱是醜出國際！所謂「上有好者，下必有甚焉者矣」，現屆港府管治班子其身不正，一場防疫戰，歪風畢現。眼見此地管治烏煙瘴氣，非但市民極度失望，外資看在眼裏，如何能安心在港投資？枉費中央一片苦心扶持香港，重建社會和諧穩定、有利經濟長足發展的局面，卻因這班廢官而付諸流水！

自古以來，政治與經濟從來都分不開，至今未有改變。如今身處中美爭霸的百年變局，見到這些年中國除了加強對外經貿合作，內部更推動圍繞各級政府和重點產業的改革，加強整改與問責，用制度保障清正廉潔的新風正氣，促進政通人和，施政到位，有效落實各項經濟工作，才能推動高質量發展，實現發展目標，打好這場生死存亡的爭霸戰。

偏偏香港出亂子，2019年的黑暴事件，最終要內地協助特區立法補救國安漏洞，好不容易才回復社會穩定。本以為香港經濟能重上正軌，配合祖國經濟戰略做好國際金融中心角色，可惜所託非人，港府防疫無能，致令爆疫頻頻，兩地通關無期。更甚的是，一班廢官完全沒有意識到國家政策風尚，完全漠視責任與紀律，「洪門宴」群組中涉嫌違反防疫規定參與聚會的有正副局長，也有立法會議員，令社會嘩然。時值政府收緊防疫措施，企業生意冇得做，打工仔冇工開，年關難過，見到這班負責制訂與執行政策的高官達人卻帶頭不守紀律，更發現就連主管廉政工作的頭目都毫不避忌出席這類政界派對，實在離譜。港府班子由上而下缺乏政治敏感度，這些年招來風雨尚未覺悟，實在是無可救藥。

國際資金選擇落戶地點，並不全然在於體制差異，更重視的是一地的管治水平、社會穩定與經濟前景，這是為何中國體制與美國為首的西方國家有別，經濟卻也能起飛，躍升為全球第二大經濟體。時至今日，雖然美國處處刁難，對中企施以各種制裁，並藉人權議題打擊中國，可並未改變外資來華投資趨勢，更有美國智庫機構明言，美國企業非但沒有停止在華投資，未來10年更打算增加在華投資。究其原因，乃中國施行的各項整改，構建清廉有序的政經局面，加強外資對中國開放市場、與國際接軌的信心。

可惜一眾港官完全意識不到百年大局的關鍵，就連基本的防疫自律都做不到，能指望其帶領香港、配合國家戰略發展經濟嗎？背着這項「負資產」，全香港人都難有運行！最怕是佗衰家，如何扶持也搞不好國際金融中心，影響國家經濟戰略部署，成千古罪人！