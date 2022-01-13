世界視線：列強堅持不相讓　烏國求援吃悶棍

烏克蘭問題繼續牽動全球局勢，俄羅斯與美國、北約和歐安組織近日開始一連串談判，惟各方態度強硬，短時間內恐怕難以循外交解決紛爭。主角之一的烏克蘭眼見形勢被動，急急向德國新政府喊話，呼籲對方解除前朝默克爾政府遺下的武器供應禁令，以助烏方「抵抗俄羅斯的侵略」。詎料話音未落，有關要求即遭德國政府拒絕。

莫斯科與華盛頓舉行一連兩天的高風險安全會談後，雙方繼續各執一詞，未取得突破。事後克里姆林宮放出模糊訊息，其中俄羅斯副外長里亞布科夫指出，若美國未能滿足俄羅斯的要求，或使整個歐洲大陸的安全處於危險之中，更嘲諷西方只懂得制裁和勒索，「連談判的技巧都喪失了」；俄總統普京發言人佩斯科夫則重申，俄美的對話沒有具體期限，但反對無了期地拖延對話進程。

俄國發出看似矛盾的訊息，令外界擔心爆發戰火的機會增多。但在中俄形容彼此關係處於歷史上最好時期之際，可以相信俄羅斯不可能在下月北京冬奧舉行前主動出擊。再者，美國總統拜登上月便自揭底牌，證實華府從未計劃派軍遠赴烏克蘭，意味着即使俄羅斯入侵烏克蘭，華盛頓也只會果斷地「打嘴炮」及施加經濟封殺俄羅斯作回應。

眼見俄羅斯大軍壓境，盟友們卻只給出虛無縹緲的口頭承諾，烏克蘭當然心急如焚。烏駐德國大使梅爾尼克將目光轉向內部立場不一的德國政府，稱德國二戰時徹底摧毀烏克蘭大片國土，柏林「理應像對待以色列一樣對待我們」，更有義務向烏方提供武器及協助烏克蘭加入歐盟和北約，以對抗俄羅斯侵略。惟一如所料，德國政府稱軍事力量無助解決衝突危機，敦促各方繼續尋找政治解決方案。

烏克蘭求助德國慘吃閉門羹，更遭人諷刺「德國侵略了烏克蘭，後來獲蘇聯解救。現在輪到烏克蘭去找德國抵抗俄羅斯侵略，多麼神奇的情節」。整場烏克蘭危機中，由拜登、普京、北約，乃至歐安組織均有參與談判，惟獨未見烏國總統的影子，可見他已被噤聲。結果在大國博弈的棋局，烏克蘭只能派出各級官員及大使打輿論戰，但實際成效大家都心知肚明。