正論：施政阻塞成痼疾　喜聞拆局大變陣

在新冠疫情陰霾籠罩、多達20名議員牽涉「洪門宴」而未能出席下，本屆立法會首次大會如期召開。特首林鄭月娥除了自誇抗疫有效外，終於提出拆局重組方案，建議下屆政府架構，由目前13個政策局增至15個，包括本報去年暑假已提出的分拆運房局方案。港府終於肯從善如流，市民喜聞樂見，冀下屆政府變陣開局能揮別霉氣，迎來新局面。

林鄭昨日出席立法會答問會接受新一屆議員提問，甫開場即自爆改組各個政策局，新增「文化體育及旅遊局」，將從民政事務局接掌文化、藝術和體育事務，並從商務及經濟發展局掌管電影、創意產業及旅遊事務；運輸及房屋局一開二，包括專責處理加快興建公營房屋、監督私人住宅市場等的「房屋局」，以及處理香港海陸空交通及物流發展的「運輸及物流局」；食物及衞生局將改組為「醫務衞生局」，專責醫療及衞生政策；公共衞生工作則與環境局合併，改組為「環境及生態局」，處理環境衞生及食物安全等政策。

至於創新及科技局則改為「創新科技及工業局」，推動本港創科應用及智能生產的再工業化政策等；民政事務局改為「民政及青年事務局」，加強以地區為本工作、制訂青年政策，並將處理區議會檢討及後續工作。林鄭冀有關建議交由下屆行政長官考慮，是否增設副司長也由下屆特首一併決定。此外，林鄭擬設副司長領導「北部都會區」等大型發展計劃，亦不乏針對性。

議員對拆局重組建議普遍表示歡迎，惟林鄭沒有將「房屋局」與「發展局」合併，不能將土地房屋納入同一政策局之內，部分議員對於此舉能否縮減建屋時間有質疑。但姑勿論如何，港府今次大刀闊斧變陣，總算順應民意，踏出正確一步，亦承認了現有政策局未能與時並進，甚至窒礙施政。

事實上，本報去年已多次點出，本港房屋問題千頭萬緒，居者無其屋成為民怨之源，政府理應加快覓地廣建公屋大庇天下寒士，並且對私人發展商提供協助，盡量簡化審批程序，別浪費時間搞繁文縟節，增加經營成本。

惟現屆運房局除了涉獵房屋政策，又要動用大量人力物力兼顧交通運輸，旗下部門計有民航處、路政署、海事處、運輸署、土木工程拓展署、機電工程署、機場管理局，可說是上天下海；至於涉及房屋的部門則有房委會、房屋署、一手住宅物業銷售監管局等。架構臃腫，大而無當，房屋問題尾大不掉，更因為局長陳帆無力規管港鐵和國泰航空，致使沙中綫醜聞井噴式大爆發，豁免國泰貨機機組人員檢疫更導致第5波疫情一發不可收拾，貽禍全港。

再說，房屋事務與發展局本是一體，早在2007年7月1日之前，統稱「房屋及規劃地政局」，但被曾蔭權爵士煎皮拆骨，其中「環境運輸及工務局」和「房屋及規劃地政局」，分拆為「環境局」及「交通及房屋局」，剩下的「工務事務」和「規劃、地政、屋宇、市區重建事務」則合組成「發展局」，以配合其減建公屋、全面向發展商傾斜的施政，終於埋下房屋政策一塌糊塗、運輸基建事故不斷的禍根。接任的梁振英眼高手低，拆局重組的大計被反對派拉布拖垮；現在的林鄭月娥則「曾規娥隨」胡混度日，香港所餘無幾的競爭力跌跌不休。單是河套區，交給香港多年，至今仍是爛地一塊，深圳發展則一日千里。今次拆局分家不過是遲來的撥亂反正，遲到總好過無到。

更何況，食物安全和醫療衞生俱是關乎老百姓生死和健康的大問題，將之納入同一個政策局內，結果是大而不專，周身刀無張利。近年本港環境衞生和食物安全每況愈下，公營醫療人手不足尾大不掉，遑論抗疫毫無章法，致令中港通關遙遙無期。「老鼠捉不到，抗疫做不好，食安亂晒龍，醫療等到懵」正是食衞局施政無能的寫照，不將職能分拆，由其他局長分擔，單靠陳肇始之流只會愈做愈亂，令問題積重難返。

說到底，往者不諫，來者可追。香港已浪擲了太多寶貴光陰，已沒有多餘時間讓高官蹉跎。下任特首寶座誰屬都好，香港都必須急起直追，全面解決深層次矛盾，幫助基層解決房屋問題，協助年輕人向上流。這些年香港在驚濤駭浪中浮沉，既有黑暴又有疫情，簡直不堪回首；拆局重組為下屆政府理順施政打好基礎，香港人無不希望新政府能打開新局面，達到良政善治的效果。