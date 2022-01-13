功夫茶：檢測等足六句鐘　屯門淪陷居民苦

風中風中，心裏冷風，吹失了夢，未曾檢測就已失控！各位，冷風中候檢瞎折騰，庸官無能懲罰市民。政府縱容國泰航空機組人員毋須隔離而造成防疫大漏洞；屯門爆出「藥房群組」，加上居屯門嘅竹篙灣女保安亦確診，兩周爆出多宗個案，屯門淪疫區，衞生防護中心懷疑該區有隱形傳播鏈，呼籲居民盡快檢測。

不必懷疑，香港市民絕大部分都好守法，政府一呼籲要檢測，尋日屯門區內增設8個流動採樣站，其中位於安定/友愛社區中心嘅採樣站，早上9點就已經有過千人排隊，打晒蛇餅。最早嘅5點多就來排隊，真係「倒塔咁早」！梗係啦，再早一日，即11日星期二大早亦一度有過千人排隊，有居民更喺寒風中輪候6句鐘，阿哥，為誰風露立中宵？都真係等初戀情人都冇咁神心吖！

政府冇吸取教訓，尋日本報記者一早實地到安定/友愛社區中心視察，已見中心內人頭湧湧，人山人海，隊伍以蛇形方式排列，入唔到操場嘅則圍繞着中心外排隊，人龍更延伸至安定邨定康樓後方！朝早屯門氣溫只有攝氏14.7度，記者年輕力壯，都感到現場寒風凜凜，何況整日陰陰天，寒濕是也，難怪輪候人士唔少着上羽絨；然而，唔少人士為長者，佢哋部分要手持拐杖站着苦候，亦有人坐輪椅，更有人自備私家椅等候。長者為檢測求一個安心，無奈備受虐待，場面悲壯，令人不忍！

嗱！輪候等檢測嘅市民各有各吐苦水，有師奶畀人點去元朗，以為嗰度會少啲人，誰知飛的去，原來一樣塞爆截龍，真係「賠了夫人又折兵」！又有市民以為早少少去檢測會冇咁多人，排咗幾粒鐘都未輪到，直言勞氣兼失望，因為未檢測呈陰性返唔到工，搵食艱難，仲要排隊折磨！又有市民表示，自己上月28日經過餐廳而收到通知，但相隔10日先收到通知，直言情況離譜！佢同老婆一大早排隊超過4粒鐘，仲未輪到；佢兩公婆仲可以輪流去吓廁所，佢擔心若有長者一個人排隊，想去如廁又驚一旦離開又會失去位置，都幾麻煩！各位，港人唔單止「幾守法」，仲好有愛心為長者設想添！

呢嗱！政府一面叫屯門市民快啲去做檢測，相對又未能增加足夠檢測地點紓緩人潮；而且，政府要居民多次檢測，但檢測中心嘅網上預約系統只容許每人預約一個時段，並不合理。講真，庸官冇做好分流，令屯門居民一窩蜂湧去排隊食風捱冷，長者冇事都變有病；何況咁多人擠埋一起，不是更易賴嘢嗎？若大吉利是有病毒潛伏者，未檢先中招，真係多得庸官唔少！廢官無能，唔止懲罰屯門居民，仲分分鐘害慘全港市民！